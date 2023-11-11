暌違5年金門舉辦寶寶爬行賽 小朋友狀況多超可愛

暌違5年，金門縣公共圖書館今天假金湖羽球場舉辦的「寶寶爬行進階版：親子共讀小小鐵人3項趣味賽」，吸引了近50位新生兒家庭報名參加，小寶寶認真爬行的模樣超可愛，現場充滿加油與歡笑聲，氣氛溫馨，金門副縣長李文良也期勉大家透過親子遊戲及閱讀，讓家庭更幸福、更美滿、更快樂。

這場活動相當精彩有趣，主辦單位請來MOMO台知名的藍莓姐姐、水晶姐姐來帶動唱，兩位活潑可愛的主持人又唱又跳，帶動全場熱絡氣氛，她們並分發許多小禮物給小朋友們，全場嗨翻天。正式活動開始，寶寶們穿上紅、綠兩色恐龍裝分組上場，在爬行過程有的小朋友一馬當先，贏得全場掌聲，有的寶寶則在起跑點睡著，就是不肯爬行，讓新生兒父母又氣又笑。

李文良在致詞表示，教育是人類生命重要的歷程，而閱讀是教育中重要的一環，良好的閱讀環境才能建立完善的教育環境；而教育也不該只靠硬體，軟硬兼具全面發展，未來孩子的發展，才是全面。他在現場看到新生兒都是一家人參加，甚至爺爺奶奶都到場，看了令人感動，透過爬行可以訓練新生兒腦部發育，而閱讀禮袋更幫小朋友提早接觸到書本，這些舉辦活動都十分有意義。

文化局長呂坤和表示，本次「親子共讀小小鐵人3項趣味賽」是寶寶爬行的進階版，在睽違5年的時間後，終於在鄉親的期盼中再次舉辦；藉由本次活動可讓寶寶透過五種感官來學習與體驗外面的世界，因為爬行是雙側交替的活動，在手腳4肢運動中，會逐漸刺激寶寶腦部的發育，促進肌肉更發達，強化視覺的發展，讓寶寶未來的發展更順利。

文化局指出，本次活動的第1關為「恐龍誕生」，由寶寶的家長(或家人)幫寶寶穿上文化局精心準備的恐龍裝；第2關則是「恐龍成長(寶寶爬行比賽)」，由家長(或家人)將寶寶放到比賽賽道的一端，並由賽道另一邊的家人用各式寶寶喜歡的玩具吸引寶寶爬到賽道尾端；第3關則是「恐龍獵圖」，由寶寶的家人協助寶寶將相對應的可愛貼圖黏貼到造型牆上；比賽3關後，每個寶寶都可以得到1份閱讀禮袋外，並且每組的第1名小朋友更可以拿到，可愛又逗趣的恐龍裝，穿上它，小寶貝們就會化身為萌Q版的小恐龍，而參加的每位小朋友都可收到文化局贈送的神秘禮物，就是將恐龍裝帶回家。