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海廢兌換農產品或家電妙點子 屏東不到兩年收逾50噸海廢

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，已回收逾50公噸漁船廢棄物，縣府今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，並一起淨灘、淨海。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，已回收逾50公噸漁船廢棄物，縣府今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，並一起淨灘、淨海。圖／屏東縣政府提供

為減少海洋生物「隱形殺手」的海洋廢棄物屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁民帶回出海作業產生的廢棄物，兌換屏東優質農產品做獎勵，已回收逾50公噸；縣府環保局今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，同時集結公私單位及小小稽查員逾500名志工淨灘，共清除702公斤垃圾。

據調查，全球每年約有800萬噸塑膠進入海洋，預測2050年海洋中的塑膠重量將比魚類還多，海洋垃圾已威脅海洋生物生存，魚類吃下無法分解的塑膠微粒，透過食物鏈又回到人體，因漁民海上作業產生的廢棄物，也是來源之一；縣府請安檢所協助在漁船出港時發放綠色網袋，漁民裝袋回航通關時再秤重返還，可兌換紅豆、米等在地農產品和有環保標章的家電。

獲「環保艦隊特優獎」的墾丁振隆號船長陳振隆說，長年討海維生，以前看到海漂垃圾覺得稀鬆平常，沒麼好大驚小怪的，屏東推出海廢帶回獎勵政策後，想到它對海洋生物造成的傷害，現在在海面上看到漂浮垃圾，會特地繞去打撈上船，還可換成實用的農產品或累積點數換家電，雖只是個小動作，相信只要大家肯做，影響力就很大。獲「潛海戰將特優獎」的台灣潛水教練孫婉婷說，巳把淨海當成日常了。

縣府今天也邀企業、漁會、潛海戰將、環保志工及小小稽查員等民間團體一起淨灘及淨海，將所撿拾垃圾排列成「碳足跡標籤」，讓民眾認識碳足跡標籤外，鼓勵民眾優先選購具有碳足跡標籤產品，為廢棄物減量及減少溫室氣體排放努力；縣長周春米說，現有1136艘環保艦隊及232名潛海戰將，在第一線維護海洋環境與生態，呼籲全民落實源頭減廢並減緩氣候暖化，才是維持海灘環境及海洋生態的根本方式。

屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，已回收逾50公噸漁船廢棄物，縣府今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，並一起淨灘、淨海。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，已回收逾50公噸漁船廢棄物，縣府今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，並一起淨灘、淨海。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，已回收逾50公噸漁船廢棄物，縣府今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，並一起淨灘、淨海。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，已回收逾50公噸漁船廢棄物，縣府今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，並一起淨灘、淨海。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府環保局今天也邀企業、漁會、潛海戰將、環保志工及小小稽查員等民間團體，在東港鎮海公園淨灘及淨海，將所撿拾垃圾排列成「碳足跡標籤」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府環保局今天也邀企業、漁會、潛海戰將、環保志工及小小稽查員等民間團體，在東港鎮海公園淨灘及淨海，將所撿拾垃圾排列成「碳足跡標籤」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，已回收逾50公噸漁船廢棄物，縣府今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，並一起淨灘、淨海。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，已回收逾50公噸漁船廢棄物，縣府今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，並一起淨灘、淨海。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，已回收逾50公噸漁船廢棄物，縣府今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，並一起淨灘、淨海。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，已回收逾50公噸漁船廢棄物，縣府今天在東港鎮海公園表揚協助推動的安檢所、漁民及潛海戰將，並一起淨灘、淨海。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 廢棄物 漁民

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