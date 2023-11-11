最美漁市場重開幕？遊客撲空失望而回 民代：市府要說清楚

號稱「全台最美魚市場」的鼓山漁市場去年10月開幕時造成轟動，但在新鮮感消退後，人潮消退，經營出現困境，今年9月4日起暫停營業、封館整修。網路傳出鼓山魚市場在昨天重新營業，吸引不少觀光客前往，抵達後卻發現尚在整修、並未開放，只能遺憾離去。民代批評，大家都很關心鼓山魚市場何時重新開幕，高雄市政府應說明清楚，「不能這樣開玩笑！」

鼓山魚市場坐擁哈瑪星的夕陽海景、美不勝收，高市府耗資1.4億元整修後委由南仁湖經營管理，場內設置17個高雄農漁產品櫃位，去年10月21日重啟開幕，一度吸引大量人潮，但很多觀光客都以為鼓山魚市場內會販售活跳跳的生猛海產，入內參觀才發現是冷藏魚貨或冷凍生鮮產品，開幕半年後人潮轉為稀少，平常日甚至門可羅雀。

鼓山魚市場在今年9月4日封館整修，高市議員黃文益10月24日在議會質詢時，曾詢問市府對魚市場重整再出發的看法，時任海洋局長張漢雄說，業者預計11月10日重開張，大致規劃4個區塊，會觀察大概半年，如果經營成效沒起色、不排除收回自己經營。

高雄點Kaohsiungtien的臉書在11月7日貼文「鼓山魚市場11.10重新開幕」，吸引2000多名網友按讚，100多人留言。有網友回文「好美的地方 加油！」、也有人說，「希望這次會改善，要越來越好」但也有網友不看好，留言表示「應該又會重蹈覆轍，僅有鼓山魚市場，周遭缺乏整體規劃台灣很多，景點的共同缺點」、「這次不知能撐多久」。

記者昨天下午前往鼓山漁市場，直擊多位遊客想要入內參觀，都被工作人員勸阻。遊客異口同聲表示，因為看到網路說重新開放了才來，工作人員只能耐心解釋，鼓山魚市場的官方網站尚未宣布重新營業，「我們也不知道網路上的消息從何而來！」遊客好奇透過落地玻璃窗觀看，確認鼓山魚市場內尚在裝修，只好失望離開。

高雄市議員簡煥宗說，高雄市政府與經營單位南仁湖公司應該說清楚鼓山漁市場何時重新開幕，應該重新對外說明清楚，因為大家都很關心，中央與地方也都挹注許多資源，「不能這樣開玩笑！」

簡煥宗表示，經營團隊願意做調整是好事情，但必須要很清楚觀光客與在地民眾的需要，因為鼓山魚市場緊鄰哈瑪星商圈、棧二庫，「市場的區隔，是必須要去思考的！」