高雄超市查獲花生貢糖「赭麴毒素A」超標 衛生局已令下架
高雄市政府衛生局今天表示，今年7月配合食藥署後市場食品真菌毒素專案計畫，執行市售花生與其製品抽驗，發現高雄大寮區某超市販售、由雲林縣「宏泰糖果行」生產的花生貢糖，檢出赭麴毒素A超標，已令超市將該批產品下架，並移請製造商所轄雲林縣衛生局處辦。
據了解，食藥署聯合地方政府衛生局持續監測市售食品真菌毒素污染，自7月至9月共完成243件食品檢驗真菌毒素，包括米麥類8件、薏仁與藜麥等穀類21件、花生製品104件、紅麴製品15件、咖啡類15件、嬰幼兒食品21件與其他食品59件，如包括香辛類15件、豆類1件、乳類14件、含蘋果食品10件、油籽類10件、蓮子7件與無花果2件。
高市衛生局說，專案計畫的檢驗結果出爐後，其中1件在高雄市某超市採檢的花生貢糖，檢出赭麴毒素A 45μg/kg與規定（標準3μg/kg）不符，違反食安法第17條規定，該批產品已令販售業者下架，由於這批花生貢糖是由雲林縣「宏泰糖果行」生產製造，全案已移請雲林縣衛生局處辦。
高市衛生局表示，後續將持續加強市售食品真菌毒素監測，並對該販售業者加強輔導注意產品來源與保存衛生，以維護國人食的安全。
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