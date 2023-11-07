墾丁觀光「金雞母」藏人口老化隱憂 重建現值上億日照中心在地安老

墾丁兩字已是熱帶島嶼風情度假旅遊的金字招牌，位於墾丁國家公園觀光旅遊核心區的墾丁里，在風光帶進龐大觀光財的背後，也有人口高齡化隱憂；縣府重建墾丁大街精華地段現值上億元的兩層樓里活動中心，1樓由恆春基督教醫院開辦日間照護中心，縣長周春米今天和地方人士揭牌啟用，讓墾丁不僅是觀光「金雞母」，也是安老好所在。

周春米說，屏東縣老年人口比例19.89%高於全國18.1%，提供社區居民近便的健康促進、預防及延緩失能老人活動等各項社區照顧服務，是刻不容緩的工作；位於國境之南的恆春鎮，老年人口已達16.9%，進入高齡化社會，縣府偕手鎮公所爭取衛福部前瞻計畫經費，原地重建1處老人文康中心、2處里活動中心，墾丁里活動中心1樓，由恆春基督教醫院特約辦理日照服務。

她說，日間照顧中心不僅提供近便性服務，也是長者在社區的另個溫暖的家，打造可愛溫馨及老幼共融的環境外，並提供老人機能訓練、促進老人健康預防及樂活活動，排貼近長輩的生活脈絡，增進長輩人際互動及延緩功能退化，讓長輩重拾自信快樂且有尊嚴的生活，至今年10月底，已完全61處。墾丁里長劉琴鳴說，墾丁商圈地價飆漲、寸土寸金，建地每坪破150萬元，2層樓的里活動中心基地百餘坪，現在市值已破億。