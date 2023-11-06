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日本靜岡縣西伊豆町長訪屏 深化國際視野

中央社／ 屏東縣6日電

日本靜岡縣西伊豆町長星野淨晉今天拜會屏東縣政府。兩地都有美麗海岸線及溫泉等豐富觀光資源等相似之處，雙方就旅遊及農漁產業等議題進行交流及討論。

依屏東縣政府新聞稿，日方此行由傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭、教育處長楊英雪、交通旅遊處長黃國維代表接見，雙方就旅遊及農漁產業等議題交流及討論。星野淨晉表示，西伊豆町以觀光業為中心，有美麗海岸線及溫泉等豐富觀光資源，與屏東有許多相似之處，讓他備感親切。

他說，明年將安排相關教育部門到訪屏東進行踩線，後年安排學生到訪屏東，讓學生認識屏東的熱情與美麗，期藉由這次拜訪，搭起友誼橋梁，與屏東拓展觀光旅遊、教育及文化等領域交流。

鄞鳳蘭轉達縣長周春米的歡迎及期待。她說，台日有著深厚且堅定交情，不論政府部門或企業民間交流從不間斷，在過去COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本在台灣面臨疫苗短缺時刻及時伸出援手，而屏東也捐贈醫療器材TAIWAN BOX給日本協助當地醫療單位，展現彼此送暖溫情，期待藉由此次拜訪，兩方互訪能更加緊密，也歡迎日方一行多多到訪屏東，感受國境之南多一度的魅力。

在觀光旅遊方面，交旅處長黃國維表示，屏東四重溪溫泉季是台灣四大名泉之一，也是日據時代日本皇室指定蜜月地點，近期更吸引不少日本朋友到訪；此外，勝利星村為日遺官舍改建的眷村聚落，不僅是活絡歷史的再造現場，也是全台少有保留完整街廓的無圍牆園區。

此外，得知星野淨晉為立正大學佛教學院畢業，黃國維也介紹屏東185公路上的優美寺廟－不動寺，是由留學日本的惟勵法師所創建，供奉不動冥王，邀請學生們到訪屏東高樹鄉可參觀最富麗堂皇的日本寺廟。

屏東縣政府 日本皇室 溫泉季

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