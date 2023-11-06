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高雄淨零學院揭牌 蔡英文：淨零轉型為多面向社會工程

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
蔡英文總統主持高雄淨零學院揭牌。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統主持高雄淨零學院揭牌。記者劉學聖／攝影

全國首創公部門實體淨零學院，今天在高雄市軟科園區新創大樓揭牌，由蔡英文總統主持。蔡總統表示，要落實淨零轉型，必須要從能源使用、製造方法、商業模式、金融財政、環境保護全方位來推動；淨零轉型不僅是多面向的社會工程，也是一個新興的領域，需要更多人才的投入。

今天的開幕揭牌，出席者包括：高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復，及中央部會、南方縣市代表、民代、產業、學界等人士。

蔡總統表示，2050淨零轉型已是全球共識，今年2月公布氣候變遷因應法，8月成立氣候變遷署及台灣碳權交易所。要落實淨零轉型，必須要從能源使用、製造方法、商業模式、金融財政、環境保護等各面向，全方面來推動。台灣的政策法治和綠色金融層面都已經逐步到位；另外還要建立碳管理，這也是走向淨零的重要工作，淨零轉型不僅是多面向的社會工程，也是一個新興的領域，需要更多人才的投入。

蔡總統表示，今天淨零學院的成立，就是要從教育和人才的培育，讓台灣的淨零轉型有更穩健的基礎，也因為這是一個新興的領域，政府必須要努力協助業界和社會大眾，了解減碳議題的正確資訊。環境部也建立了氣候公民對話平台，設立碳專線及信箱，讓大家對減碳疑慮可以減少，希望現場學研界，代表可以從淨零學院出發，檢視相關議題及研究，用淺顯易懂的方式將淨零觀念推廣到每一個角落。

蔡總統說，南台灣是工業發展重鎮，在鋼鐵、石化、螺絲、扣件、電子業，都會面對到碳稅，及國際供應鏈對淨零減碳的要求。高雄市政府擔任淨零轉型的重任，成立淨零轉型大聯盟，由大企業帶領，加速供應鏈的轉型，現在許多大型工業都在高雄，落實低碳淨零轉型，期待地方政府也積極加入淨零行列，響應政府的淨零轉型、生活轉型、社會轉型，達到台灣2050淨零轉型的目標。

陳其邁表示，高雄淨零學院的成立，象徵著高雄數位及淨零轉型產業鏈的成型，從法規、盤查、減碳、負碳到碳交易，以及人才的培育，一方面能夠跟國際認證機構接軌，二方面也能來落實產學合作，縮短產學落差。

陳其邁說，南部18所大專院校將利用成立系所學程以及師資，來培育相關的淨零人才。估算在未來邁向2050的淨零轉型，包括盤查、交易、減碳技術，大概在高雄有將近10萬的人力需求，所以淨零學院也跟國際認證機構包括BSI、TUV、DNV簽署合作備忘錄，逐步落實2050淨零排放目標。

淨零學院規畫通識、證照、技術三大類，開幕首日安排局處首長、高階主管、民意代表等三門課程，議長康裕成與十餘位議員，接受淨零課程洗禮。環保局長張瑞琿表示，明年度已與查驗機構敲定50場以上碳盤查、碳足跡等證照課程，並規畫技術類課程，依照產業需求、特性開課。

高雄市淨零學院位於軟科園區新創大樓。記者劉學聖／攝影
高雄市淨零學院位於軟科園區新創大樓。記者劉學聖／攝影
產業界代表響應淨零轉型。記者劉學聖／攝影
產業界代表響應淨零轉型。記者劉學聖／攝影
南部18所大專校院響應淨零轉型。記者劉學聖／攝影
南部18所大專校院響應淨零轉型。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統（左四）主持高雄淨零學院揭牌。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統（左四）主持高雄淨零學院揭牌。記者劉學聖／攝影
高雄市議員們參與淨零課程。記者劉學聖／攝影
高雄市議員們參與淨零課程。記者劉學聖／攝影

減碳 陳其邁

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