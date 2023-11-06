高雄推「演唱會經濟」為樂團鋪路 雙11高流海風廣場免費演出

高雄市青年局推動「高速青春－音樂製作訓練計畫」，今年場地大升級，請來金曲樂手及五星級音樂祭統籌者指導，樂團「鯊魚娃娃機ToyShark」與「含金鵲カササギ」雙11周末在高雄流行音樂中心海風廣場發表作品，並與「芒果醬Mango Jump」等獨立樂團輪番上陣，免費欣賞，現場還有「城市嶼浪市集」。

高市青年局長張以理表示，「高速青春」音樂人才培育計畫去年度首辦，透過培育一組新生代樂團「宇宙資料庫」從錄音製作、發表單曲到行銷宣傳的執行過程，與音樂產業結合，推出後備受各界肯定。今年企畫加碼升級，導師從培力訓練課程挑選兩組高雄在地樂團「鯊魚娃娃機ToyShark」、「含金鵲カササギ（日文：鵲）」，以及兩組企畫組進行培訓及成果發表，希望讓民眾認識更多高雄的音樂創作人才與能量。

青年局邀請金曲獎最佳樂團「血肉果汁機」吉他手兼製作人Matt許主携、後搖滾經典樂團「阿飛西雅」吉他手小花（吳逸駿）任導師，兩人以扎實的音樂底蘊帶領學員樂團，將原創DEMO製作成完整的單曲作品；另由火球祭的五星級音樂統籌戴偉軒擔任企畫組導師，與學員共同討論活動規畫、樂團及單曲宣傳方式。

「鯊魚娃娃機ToyShark」是三名高雄青年組成的台語龐克樂團，109年成軍，常以高雄、上班族為主題唱出認真又詼諧的「雄式搖滾」，演出方式充滿活力與歡笑。他們說希望自己的熱門程度，像夾娃娃機店和北歐家具店的鯊魚一樣受歡迎。

「含金鵲カササギ」是四名在地青年組成的瞪鞋樂團，去年8月成軍，擅長以效果器與吉他揉捻而成的扭曲噪音，營造動態氛圍。成員得知由吳逸駿擔任導師後難掩雀躍，錄音過程中，導師端出超過30年的古董級經典空間系效果器，只為幫助學員達到心目中那個「對的音色」。

兩組樂團單曲屆時將直接由企畫組學員實際操作歌曲上架流程，並規畫社群行銷方式。這次成果展演更由學員Enzo鄭琮諺擔綱串場主持。