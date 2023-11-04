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「12年一次」金門后湖海醮今辦祭典 政軍首長到場虔誠祭拜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海率領團隊到場祭拜，依序行上香、獻花、獻酒、獻饌，於宣讀祭文後，並率陪與祭人行三鞠躬禮。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海率領團隊到場祭拜，依序行上香、獻花、獻酒、獻饌，於宣讀祭文後，並率陪與祭人行三鞠躬禮。記者蔡家蓁／攝影

金門縣每12年一次的后湖卯年海醮，相沿至今，已成為全島唯一有百年以上歷史的普度文化；這項海醮祭典今天上午隆重舉行，縣長陳福海與金防部指揮官李定中等人都到場祭拜，祈求護佑地方風調雨順，縣民安居樂業。預計明天卯時將進行重頭戲謝神醮送王船等儀式。

后湖海醮今年從10月中開始準備，一直到11月初正式舉辦醮慶，前後歷時將近半個月，村民十分虔誠，幾乎每天都會拜拜，這項海醮祭典在今天11點在后湖海濱公園隆重舉行，包括陳福海、立委陳玉珍、李定中等人都率主官管與團隊到場祭拜。

現場還有搭棚陳列由糊紙達人精心製作的精美糊紙神像，有主壇水龍宮、水府大帝、四海龍王、救苦天尊、普化天尊、騎鶴童子、唐趙馬溫等四大天將、大士爺以及范謝二將軍等共17尊，吸引不少愛好地方文化的民眾到場拍照紀錄。文化部文資局的主任秘書張祐創也偕同多位同仁到場考察，這個被文化部列為六大「金門無形文化遺產」之一的后湖海醮祭典，對於特殊的風土民情留下深刻的印象。

到場參與的民眾形容，這場祭典遵循古禮，除了聘請道士一連作3天大醮，還有全豬、全羊等大禮，這種現在都很少看到，所以他連續多日都到場拍紀錄，他也稱讚紙糊藝品水龍宮讓他覺得很美，他說這座龍宮高達2公尺多，台灣也很少見到宗教或祭祀活動中會出現，這是只有在后湖海醮才會出現的。一個成年人站在面前都覺得宏偉壯觀，水龍宮用五顏六色的紙糊出傳統宮殿建築，雕梁畫棟的美感，門柱上的雕龍剪紙栩栩如生，氣勢磅薄，兩旁的八仙妝飾，屋簷上的七彩流蘇，讓水龍宮更顯仙氣十足。

許氏耆老表示，「后湖卯年海醮」起源於民國3年12月3日的海難，當天清晨后湖村民許侯閃等9人出海捕魚，原本平靜的海面突起狂風巨浪，6人命喪大海，僅3人脫險上岸。隔天，后湖昭應廟王爺的乩身突然起乩指示，此海難為歷年來海上孤魂前來討食作祟之故，乩身並親赴海灘與水府議論，雙方約定孤魂及水族不得侵擾后湖海域作業的漁民，而后湖居民每逢卯年必須舉行海醮，以答謝眾神明護佑海域平安順遂，並須準備供品祭奠普度、答謝海域之水族及孤魂，祈求消災解厄、海面平靜不起波瀾、海洋資源豐沛。此後相沿成習，每12年逢卯年（兔年）就會舉行盛大的海醮活動。

據了解，「后湖卯年海醮」從民國4年開始舉辦，當年也是金門縣的建縣元年，因此后湖海醮堪稱是「與縣同根」的醮慶，每12年才舉辦一次，歷經民國4年、16年、28年、40年、52年、64年、76年、88年、100年，期間歷經砲戰歲月也沒有停辦，今年正式邁向第10次，不少旅居台灣的村民都專程回來參與。

金門縣長陳福海（右）與金防部指揮官李定中兩人不約而同到場參與海醮祭拜，相互握手致意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右）與金防部指揮官李定中兩人不約而同到場參與海醮祭拜，相互握手致意。記者蔡家蓁／攝影
每12年一次的后湖卯年海醮，現場的紙糊藝品都相當逼真，不少民眾還到場拍照紀錄。記者蔡家蓁／攝影
每12年一次的后湖卯年海醮，現場的紙糊藝品都相當逼真，不少民眾還到場拍照紀錄。記者蔡家蓁／攝影
每12年一次的后湖卯年海醮，現場的紙糊藝品都相當精美，不少民眾到場拍照紀錄。記者蔡家蓁／攝影
每12年一次的后湖卯年海醮，現場的紙糊藝品都相當精美，不少民眾到場拍照紀錄。記者蔡家蓁／攝影
金防部指揮官李定中率領團隊到場祭拜，向過往在海上陣亡的將士們致敬。記者蔡家蓁／攝影
金防部指揮官李定中率領團隊到場祭拜，向過往在海上陣亡的將士們致敬。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海也趨前欣賞海醮儀式內精美的紙糊藝品。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海也趨前欣賞海醮儀式內精美的紙糊藝品。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳福海 普度

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