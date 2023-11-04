快訊

醫師禁登醫療廣告…憲法法庭認違反言論自由 判違憲

你老闆違法了嗎？勞部公布5大特休NG態樣 3年罰5千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社宅僧多粥少 高市副議長曾俊傑建議閒置旅館轉型

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
社宅供不應求，高市副議長曾俊傑建議以閒置旅館轉型運用。記者王昭月／翻攝
社宅供不應求，高市副議長曾俊傑建議以閒置旅館轉型運用。記者王昭月／翻攝

房價狂飆，社會住宅成為經濟弱勢住戶的選項，不過中籤率低，供不應求，高雄市副議長曾俊傑質詢時向市府喊話，尋覓與閒置旅館業合作，都發局表示會評估可行性。

曾俊傑表示，高市去年7月受理鳳山五甲公宅7戶招租，高達1100多件申請，中籤率不到1%；今年5月首座新建社宅「凱旋青樹」，245戶超過3500件搶租，中籤率僅7%；今年前金區大同社宅招租8戶，60戶申請，中籤率16.6%，顯見高市社宅供需嚴重失調，8成以上民眾抽不到。

曾俊傑引用「社會住宅推動聯盟」統計指出，在美國，社宅占總體住宅存量5 %、荷蘭32%、英國18%、日本6.1%、新加坡4.5%、香港29%及韓國5.1%。台灣社宅目標是5%，換算至少要有40萬戶才夠，但截至2022年8月底才2萬2816戶，占國內住宅存量0.25%，根本不敷所需。

他認為，高雄有不少停業或歇業中的觀光飯店、旅館，或可考慮轉型成為社會住宅，這樣可提升社宅數量，業者也能有收入，政府更減輕興建社宅的壓力，達到三贏。

都發局長吳文彥表示，高雄社宅需求推估在4到5萬戶，市府會努力找地興建，至於利用閒置飯店旅館轉型社會住宅，有可能房間太小、租金太貴、公設太少， 但都發局會進一步評估可行性。

社宅 社會住宅 曾俊傑 房價 高雄市

延伸閱讀

柯文哲稱不留廚餘擋10億廚餘廠 北市府：已編預算規畫轉型

不管收入高低…社宅租金一樣多 民代質疑公平性

一狀告到中央！三民新都社宅包商控高市府片面解約 都發局回應

高市議會首設親子友善空間 讓議員一邊問政一邊帶小孩

相關新聞

檳榔子製染布包 夫妻赴日參展

屏東客家女婿王一帆南漂到妻子黃琬婕故鄉內埔，有感檳榔帶負面印象，爬梳文獻發現檳榔新生命，花2年鑽研檳榔子染，從粉藕色、奶...

社宅僧多粥少 高市副議長曾俊傑建議閒置旅館轉型

房價狂飆，社會住宅成為經濟弱勢住戶的選項，不過中籤率低，供不應求，高雄市副議長曾俊傑質詢時向市府喊話，尋覓與閒置旅館業合...

高雄社宅齊頭式收租 民代質疑不公

高雄力拚社宅，市府目標年底達1.8萬戶，但議員質疑，高市「凱旋青樹」社宅，同樣是關懷戶，收入高的與收入低的都繳相同租金並...

高雄長庚守護兒少 3年服務逾3千人次

高雄女童1歲多小靜（化名）出生後因先天性腦缺損和軟喉症，需長期醫療照護，家人將她帶到專為重症兒童而設的「飛象家園」，經過...

屏東高齡交通死亡今年逾40人 社區成立志工隊因應

屏東老年人發生交通事故比例偏高，從今年初統計至10月，高齡者於交通事故後24小時內死亡人數逾40人，受傷人數超過3千人，...

南科橋頭園區廠商進駐三成 二期加緊規畫中

國科會南部科學園區橋頭園區，數位創新複合樓群統包工程，今天上午舉行動土典禮。包括國科會副主委陳宗權，高雄市長陳其邁等人都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。