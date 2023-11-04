社宅僧多粥少 高市副議長曾俊傑建議閒置旅館轉型

房價狂飆，社會住宅成為經濟弱勢住戶的選項，不過中籤率低，供不應求，高雄市副議長曾俊傑質詢時向市府喊話，尋覓與閒置旅館業合作，都發局表示會評估可行性。

曾俊傑表示，高市去年7月受理鳳山五甲公宅7戶招租，高達1100多件申請，中籤率不到1%；今年5月首座新建社宅「凱旋青樹」，245戶超過3500件搶租，中籤率僅7%；今年前金區大同社宅招租8戶，60戶申請，中籤率16.6%，顯見高市社宅供需嚴重失調，8成以上民眾抽不到。

曾俊傑引用「社會住宅推動聯盟」統計指出，在美國，社宅占總體住宅存量5 %、荷蘭32%、英國18%、日本6.1%、新加坡4.5%、香港29%及韓國5.1%。台灣社宅目標是5%，換算至少要有40萬戶才夠，但截至2022年8月底才2萬2816戶，占國內住宅存量0.25%，根本不敷所需。

他認為，高雄有不少停業或歇業中的觀光飯店、旅館，或可考慮轉型成為社會住宅，這樣可提升社宅數量，業者也能有收入，政府更減輕興建社宅的壓力，達到三贏。

都發局長吳文彥表示，高雄社宅需求推估在4到5萬戶，市府會努力找地興建，至於利用閒置飯店旅館轉型社會住宅，有可能房間太小、租金太貴、公設太少， 但都發局會進一步評估可行性。