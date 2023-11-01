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高市啟動冷氣與外牆巡查 提醒社區改善維護安全

中央社／ 高雄1日電

建築物外牆及冷氣室外機經長年風吹日曬，恐發生磁磚隆起或剝落、冷氣支架不穩固等情形造成危險。高市府11月至明年底，將啟動冷氣家電安裝及外牆維護安全巡查，提醒社區改善。

台灣天氣潮濕多雨、颱風、地震頻繁等外在因素，建築物外牆及冷氣室外機等，經長年風吹日曬，外牆磁磚貼可能有隆起或剝落；另外，民眾也常忽略室外冷氣機安裝及外牆維護，不注意就容易發生意外災害，如感電、傾倒、墜落物等。

高雄市工務局建築管理處今天發布新聞稿表示，為確保市民生命財產安全，自11月至明年底，市府將啟動冷氣家電安裝及外牆維護安全巡查。

建管處表示，安全巡查內容包含「冷氣室外機支架」是否鏽蝕或斷裂，以及「外牆磁磚」是否隆起或剝落等，若有此情形，即會通知社區注意改善。

針對冷氣安裝作業安全，勞工局也提醒，在高處作業前，應先檢視施工環境，設置作業警示區域；合法設置工作台及上下設備；張掛安全網或安全母索；戴安全帽及其他必要防護具。電路作業中，配電盤應上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視。

高市府表示，民眾應先落實自主檢查室外維護狀況，若因維護不良或安裝不慎，造成傷人或毀損財物事件，屋主及相關人員須負擔民刑事責任。

此外，市府針對屋齡20年以上房屋的整建更新，提供規劃設計與工程經費補助，最高可達總工程經費45％，民眾如有外牆整建更新需求，可洽都市發展局申請補助服務專線（07）336-8333分機5427。

冷氣室外機 建築

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