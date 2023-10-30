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2023萬丹紅豆馬拉松年底登場 參加就送紅豆

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣2023萬丹紅豆馬拉松今年邁入第6屆，於12月31日舉辦，為全國性大型賽事，以推動運動觀光，將萬丹風土人情、紅豆產業文化，互相串連結合，促進地方觀光產業發展。圖為2019年萬丹紅豆馬拉松賽事。圖／後村社區發展協會理事長黃讚發提供
屏東縣2023萬丹紅豆馬拉松今年邁入第6屆，於12月31日舉辦，為全國性大型賽事，以推動運動觀光，將萬丹風土人情、紅豆產業文化，互相串連結合，促進地方觀光產業發展。圖為2019年萬丹紅豆馬拉松賽事。圖／後村社區發展協會理事長黃讚發提供

屏東萬丹後村幾名喜愛慢跑的村民於八八風災後有感於人生無常，組成「後村慢跑隊」，征戰國內大小賽事，將參與12月31日舉辦的萬丹紅豆馬拉松，沿途預計經過村莊、河堤、舊鐵橋等；後村社區發展協會理事長黃讚發表示，庄內經重劃後，道路都鋪設柏油十分平坦，是縣內最好的「馬場」，歡迎全台馬拉松好手報名，參與就送在地名產紅豆。

黃讚發說，萬丹鄉於2009年發生八八風災後，幾乎全村每家戶都被淹掉，鄉親感到人生無常，「顧身體要緊」，後續由1名在國營事業上班的村民發起組成在地慢跑隊，成員多為50歲左右的村民，約莫50多人，每天都有人到後村河堤公園上自主訓練，14年來跑遍全台馬拉松賽事，「我也加入，曾經一年跑15次全馬，20次半馬，全年都在跑，都瘦下去了」。

黃讚發表示，萬丹紅豆馬拉松今年邁入第6屆，於12月31日舉辦，為全國性大型賽事，以推動運動觀光，將萬丹風土人情、紅豆產業文化，互相串連結合，促進地方觀光產業發展，賽事包含42.5公里全馬組、22公里半馬組、11.5公里挑戰組、5.5公里健康組等，獎金為2千至8千元不等。

他說，前幾年報名人數還有7、8千人，去年疫情後復辦僅剩4千多人，「現在參加的人愈來愈少，今年到目前僅有3千多人報名」，希望全台馬拉松好手能踴躍報名，藉此活絡村庄，也能帶動地方紅豆、牛奶等農特產品。

屏東縣2023萬丹紅豆馬拉松將於12月31日舉辦。後村社區發展協會理事長黃讚發表示，庄內經重劃後，道路都有鋪設柏油十分平坦，是縣內最好的「馬場」，歡迎全台馬拉松好手報名，參與就送在地名產紅豆。記者張已亷／攝影
屏東縣2023萬丹紅豆馬拉松將於12月31日舉辦。後村社區發展協會理事長黃讚發表示，庄內經重劃後，道路都有鋪設柏油十分平坦，是縣內最好的「馬場」，歡迎全台馬拉松好手報名，參與就送在地名產紅豆。記者張已亷／攝影
屏東縣萬丹鄉後村幾名喜愛慢跑的村民，於八八風災後有感於人生無常，組成慢跑隊，時常到村庄旁的河堤公園自主練習。記者張已亷／攝影
屏東縣萬丹鄉後村幾名喜愛慢跑的村民，於八八風災後有感於人生無常，組成慢跑隊，時常到村庄旁的河堤公園自主練習。記者張已亷／攝影

馬拉松 萬丹 多人

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