一張照曝高雄下班成塞車惡夢 輕軌遭諷「大型路障」市府提這解方

高雄輕軌路網將成圓，預計明年元旦起試營運，但有批踢踢網友，拍周五晚上高雄市明誠路下班車流塞爆的照片，輕軌被諷如同在大順路上設置大型路障，擔憂日後塞車成常態，對此，高雄市交通局表示，未來大順路上將開放 10 處路口，搭配偏心左轉車道開放左轉，來促進車流順暢。

高雄捷運局長吳義隆前天在市議會報告輕軌工程進度，指輕軌工程順利，已完成大順、河堤路口最後一段「鋼軌」焊接，明年元旦成圓路網試營運，在成圓路網通車前，本月底前會撤除所有因施工所造成的路口交通管制措施。

不過，輕軌成圓路網尚未啟用，輕軌沿線工程，早造成原本車流大的大順路、明誠路一帶更加壅塞，有PTT高雄版的網友昨以「下班時間北高雄塞爆」為題發文，指雖然知道有草蜢演唱會在巨蛋，但怎麼今天下班時間，北高雄的幾條主要道路就都超級塞，是發生什麼事？平常10分鐘的路，塞了快半小時，博愛路、裕誠路、明誠路都大打結，貼文一出，引發網友熱議。

有網友直接將交通大打結的責任怪在「輕軌」工程，指「自從大順路蓋大型路障輕軌，只會更差不會更好」；有網友調侃「一堆車紅燈時就卡在馬路正中央啊」、「人聚在一起才會暖」；有網友貼出制高點拍河堤路和大樂賣場的塞車畫面，指那邊真的超多車，我以為有事故咧，大概從下午4時30分塞到晚上9時，在家都聽到一堆人按喇叭，爆氣罵人。

有網友則嘆「河堤路、明誠路和自由路，根本惡夢」、「明誠路下班超可怕」；有網友無奈指「矇上眼睛就不是輕軌，捂上耳多是因為人多車多」。

高市交通大隊表示，明誠路因輕軌沿線交通車流大，因僅兩車道，有左轉車占用、造成汽機車回堵狀況，目前交通局已研擬設計偏心左轉車道。

對此，高雄市交通局表示，偏心左轉車道主要提供左轉專用車道空間，避免轉向車流影響直進車流，促進路口運作順暢，另為維持大順路幹道車流通行順暢，輕軌東環段經重新檢討，並針對道路條件及路況檢視，大順路上將開放 10 處路口，搭配左轉車道與時制開放左轉，其餘路口禁止左轉。

這10 處可左轉路口，分別是富民路、龍德新路、河堤路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路、中正路。