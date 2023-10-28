快訊

一張照曝高雄下班成塞車惡夢 輕軌遭諷「大型路障」市府提這解方

美中若為台開戰雙方損失慘重 美學者：大陸可能偏好非武力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張照曝高雄下班成塞車惡夢 輕軌遭諷「大型路障」市府提這解方

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄網友拍下明誠路段下班車流塞爆狀況，車龍一長串車主哀號，讓網友不禁抱怨「真的是惡夢」。圖／取自台大PTT
高雄網友拍下明誠路段下班車流塞爆狀況，車龍一長串車主哀號，讓網友不禁抱怨「真的是惡夢」。圖／取自台大PTT

高雄輕軌路網將成圓，預計明年元旦起試營運，但有批踢踢網友，拍周五晚上高雄市明誠路下班車流塞爆的照片，輕軌被諷如同在大順路上設置大型路障，擔憂日後塞車成常態，對此，高雄市交通局表示，未來大順路上將開放 10 處路口，搭配偏心左轉車道開放左轉，來促進車流順暢。

高雄捷運局長吳義隆前天在市議會報告輕軌工程進度，指輕軌工程順利，已完成大順、河堤路口最後一段「鋼軌」焊接，明年元旦成圓路網試營運，在成圓路網通車前，本月底前會撤除所有因施工所造成的路口交通管制措施。

不過，輕軌成圓路網尚未啟用，輕軌沿線工程，早造成原本車流大的大順路、明誠路一帶更加壅塞，有PTT高雄版的網友昨以「下班時間北高雄塞爆」為題發文，指雖然知道有草蜢演唱會在巨蛋，但怎麼今天下班時間，北高雄的幾條主要道路就都超級塞，是發生什麼事？平常10分鐘的路，塞了快半小時，博愛路、裕誠路、明誠路都大打結，貼文一出，引發網友熱議。

有網友直接將交通大打結的責任怪在「輕軌」工程，指「自從大順路蓋大型路障輕軌，只會更差不會更好」；有網友調侃「一堆車紅燈時就卡在馬路正中央啊」、「人聚在一起才會暖」；有網友貼出制高點拍河堤路和大樂賣場的塞車畫面，指那邊真的超多車，我以為有事故咧，大概從下午4時30分塞到晚上9時，在家都聽到一堆人按喇叭，爆氣罵人。

有網友則嘆「河堤路、明誠路和自由路，根本惡夢」、「明誠路下班超可怕」；有網友無奈指「矇上眼睛就不是輕軌，捂上耳多是因為人多車多」。

高市交通大隊表示，明誠路因輕軌沿線交通車流大，因僅兩車道，有左轉車占用、造成汽機車回堵狀況，目前交通局已研擬設計偏心左轉車道。

對此，高雄市交通局表示，偏心左轉車道主要提供左轉專用車道空間，避免轉向車流影響直進車流，促進路口運作順暢，另為維持大順路幹道車流通行順暢，輕軌東環段經重新檢討，並針對道路條件及路況檢視，大順路上將開放 10 處路口，搭配左轉車道與時制開放左轉，其餘路口禁止左轉。

這10 處可左轉路口，分別是富民路、龍德新路、河堤路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路、中正路。

高雄輕軌 車道

延伸閱讀

「漢子、燕子、禿子」今晚高雄同台 韓粉提早到場贊聲：下架民進黨

禿子、漢子、燕子高雄合體！萬人造勢團結大會蓄勢待發

一張照曝高雄車主下班全塞在這裡 網友抱怨「真的是惡夢」

TSL台鋼集團TSG帆船賽今從高雄啟動 18組企業隊展開海上競速

相關新聞

一張照曝高雄下班成塞車惡夢 輕軌遭諷「大型路障」市府提這解方

高雄輕軌路網將成圓，預計明年元旦起試營運，但有批踢踢網友，拍周五晚上高雄市明誠路下班車流塞爆的照片，輕軌被諷如同在大順路...

蘭嶼拼板舟不敵颱風襲擊 縣府擬補助重建

小犬颱風重創蘭嶼，達悟族傳統拼板舟及船屋受損嚴重，島上隨處可見受損殘骸，議員要求縣府協助重造，以利文化傳承。原住民族行政...

全新E500見面會 台鐵5款主力車種一次入鏡

台鐵局全新E500型電力機車今天亮相。屏東潮州機廠同時集結新型EMU900、EMU3000、R200柴電機車與鳴日號塗裝...

全新日系E500亮相 台鐵組全方位營運車隊

台鐵局「十年購車計畫」主力車種中最新的日系E500型電力機車，今天在屏東潮州機廠亮相。E500將擔任推拉式自強號、莒光號...

睽違3年！中鋼今舉辦集團結婚典禮 67對新人甜蜜牽手

中鋼集團今天在衛武營國家藝術文化中心舉辦集團結婚典禮，中鋼董事長翁朝棟親自出席，為67對步入浪漫婚禮殿堂的新人們擔任證婚...

監委金門巡查 陳福海提追求兩岸和平 要展開積極對話

監察委員王美玉、葉宜津日前到金門進行3天的地方巡察，總共受理16件陳情案，當中土地陳情案就有8案，是最大宗，昨天兩人也拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。