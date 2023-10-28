12年一次的后湖海醮今迎神揭序幕 重頭戲11月3日登場

金寧鄉后湖每12年舉辦一次的海醮活動將於11月3日至5日正式登場，今天村民全體總動員派出陣頭，前往寺廟邀請開浯恩主陳淵、後浦城隍爺、靈濟古寺觀世音菩薩坐鎮主壇，揭開為期三天的海醮祭典，沿途鑼鼓喧天，並展開普度法事、設醮典儀，超度海上三軍陣公亡將士暨幽魂。

被文化部列為六大「金門無形文化遺產」之一的后湖海醮，是金門全島唯一有百年以上歷史的普度文化，為了這場時隔11年的盛事，后湖可以說是全村總動員，后湖昭應廟管理委員會、海醮籌備委員會積極動員村民投入法事、設醮的準備工作，海醮舉辦的地點，在村子裡的昭應廟和海濱公園兩處，醮儀時在兩地間時來時往，進行各項儀典。

今天上午9點多，廟方出動多位耆老與乩童迎請三位主壇神，包括庵前牧馬侯祠聖侯恩主公、後浦邑主城隍爺、觀音亭觀世音菩薩，將三尊神尊恭請至昭應廟安座，為海醮坐鎮。

許氏耆老表示，「后湖卯年海醮」起源於民國3年12月3日的海難，當天清晨后湖村民許侯閃等9人出海捕魚，原本平靜的海面突起狂風巨浪，6人命喪大海，僅3人脫險上岸。隔天，后湖昭應廟王爺的乩身突然起乩指示，此海難為歷年來海上孤魂前來討食作祟之故，乩身並親赴海灘與水府議論，雙方約定孤魂及水族不得侵擾后湖海域作業的漁民，而后湖居民每逢卯年必須舉行海醮，以答謝眾神明護佑海域平安順遂，並須準備供品祭奠普度、答謝海域之水族及孤魂，祈求消災解厄、海面平靜不起波瀾、海洋資源豐沛。此後相沿成習，每12年逢卯年（兔年）就會舉行盛大的海醮活動。

據了解，「后湖卯年海醮」從民國4年開始舉辦，當年也是金門縣的建縣元年，因此后湖海醮堪稱是「與縣同根」的醮慶，每12年才舉辦一次，歷經民國4年、16年、28年、40年、52年、64年、76年、88年、100年，期間歷經砲戰歲月也沒有停辦，今年正式邁向第10次。

后湖海醮今年從10月中開始準備，一直到11月初正式舉辦醮慶，前後歷時將近半個月，村民十分虔誠，幾乎每天都會拜拜，今年正式海醮日期訂於11月3日至5日，在這之前還會通報全金門東海的沿岸漁村，包括料羅、新頭、林兜、湖前、漁村、夏興、成功、尚義、昔果山、泗湖、歐厝、東沙、珠山、古崗等，通知各村共襄盛舉，一起進行海醮普渡。