健保署IDS團隊拜會金門縣長陳福海 盼推動在地醫療提升
健保署台北業務組長李純馥今天前往金門縣政府拜會縣長陳福海，雙方除討論金門地區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）實施成果及及醫療服務需求外，也就未來加強專科醫師的遠距會診及居民使用「虛擬健保卡」就醫等情形交換意見。陳福海感謝健保署長期對金門醫療的支持，尤其是IDS計畫的投入，大幅提升金門就醫便利性及在地醫療處置實力，讓金門鄉親減少台金奔波之苦。
全民健康保險IDS計畫督導小組委員會議今天在衛生福利部金門醫院召開，李純馥今天在衛生局長蔡建鑫陪同下，拜會陳福海；蔡建鑫說明，在健保署和金門縣政府的合作下，台北榮民總醫院自民國94年起承作金門IDS計畫，如今已邁入第19年，為了逐步實踐在地化醫療，減少病患後送轉診的情況，由北榮派出專科醫師進駐金門醫院，提供急診醫療、專科檢查、專科門診、專科駐診等服務，以提高金門在地醫療量能。
北榮至今投入的專科醫師支援急、門診共39685診次、專科駐診累計1581名醫師、醫事人員支援專科檢查也有2604診次，造福金門鄉親無數，特別是縣內緊急轉診後送率的顯著下降，是達成在地化醫療的重要指標。
陳福海表示，培養人力、增進設備、提昇醫療規模和品質，積極強化以金門醫院為核心之醫療在地化，是規劃金門醫療產業的重要策略，因此養成在地化醫師、增加專科醫師科別，及協助金門醫院發展重大醫療設備是縣府及衛生局一直以來努力的方向，縣府亦持續投入相關經費來推動達成目標。
陳福海提及，目前縣內心血管疾病、緊急手術、癌症化療等醫療服務日趨完善，雖然部分專科仍須透過IDS計畫由台北榮民總醫院醫師支援看診，但在衛福部「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」培育下，已陸續有本籍屬養成公費生完成訓練返鄉服務，正在接受專科訓練的公費生，亦將在完訓後回歸金門為在地醫療注入量能，未來縣府仍會持續推動在地醫療提升，除維持穩定的「量」，也要追求優良的「質」，讓在地醫療取得更大成果，也讓鄉親擁有更優質、完善的醫療照護。
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