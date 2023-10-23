送咖啡、購物金！南高屏TPASS通勤月票 在全台7-11開賣

為提供民眾更便利多元的月票服務，南高屏TPASS通勤月票即日起可於全台7-ELEVEN門市ibon機台購買，且至12月底前購買南高屏任一通勤月票，還有送咖啡或7-ELEVEN購物金等優惠。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，為了提供更便利多元的月票服務，除MeNGo APP、官網或高雄捷運38站、台鐵指定服務台外，即日起民眾也可於全台7-ELEVEN門市ibon機台，設定購買高雄、台南、屏東區內月票或跨區月等方案。

為歡慶南高屏TPASS通勤月票在7-ELEVEN開賣，活動期間設定購買南高屏任一通勤月票方案，即日起至10月31日可獲得「CITY CAFE中杯美式咖啡」兌換券；11月1日至12月31日亦可享「7-ELEVEN門市7元購物金」，送完為止。

交通局表示，高雄境內399通勤TPASS月票囊括高雄捷運、輕軌、公車、偏鄉客運、渡輪及公共自行車等公共運輸；4月27日開賣以來，每月銷售數量已突破5萬張，月票較TPASS推行前成長逾5倍。

交通局並統計，使用月票乘客399方案以29歲以下占52%為主，999方案則以30歲至49歲為主，顯示城際運輸與市區通勤通學乘客特性不同。