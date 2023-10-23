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蓮池潭優養化、欄杆壞 觀光客搖頭

聯合報／ 記者宋原彰卜敏正／高雄報導
高雄知名景點蓮池潭欄杆受損斷裂、潭水優養化汙濁，不少遊客看了直搖頭。記者卜敏正／攝影
高雄知名景點蓮池潭欄杆受損斷裂、潭水優養化汙濁，不少遊客看了直搖頭。記者卜敏正／攝影

高雄知名景點蓮池潭龍虎塔去年7月維修至今，遊客不僅無法入塔內參觀，還發現水潭外圍欄杆扶手毀損，管理單位疑擔心木製欄杆脫落，還用膠帶綑綁，另潭水嚴重優養化、混濁，不少魚已瀕臨死亡或集體浮頭在水面呼吸，觀光客看了直搖頭；觀光局表示，蓮池潭木棧道及扶手欄杆老舊腐朽，已圍設警示納入今年整建工程，護欄上膠帶則是日前綁國旗後未清除。

市府水利局說明，蓮池潭水質優養問題由來已久，主因水平日無活水注入，加上雨水夾帶家庭汙水流入提供藻類營養源，易優養化，除將民生汙水截流至汙水處理廠，也引流翠華路東側曹公新圳灌溉回歸用水補注。

不少觀光客近日到高雄蓮池潭龍虎塔參訪，發現除龍虎塔維修，周邊設施也老舊，欄杆扶手斷裂、毀損，潭水優養化混濁，不少魚翻白肚或集體浮出水面呼吸，帶隊導遊雖告知「整修中」，但遊客搖頭直言太誇張「怎麼扶手毀損用膠帶綁」，「你看，水髒到魚都活不下去了」。

議員陳麗珍表示，蓮池潭優養化主因當地水位過低，無法注入活水，靠雨水補給完全不夠，池水引流存在問題，不但影響觀光也有環保衛生疑慮，已多次向市府反映做全面檢查與設備更新；議員李柏毅說，將請市府配合正在整修的龍虎塔共同處理。

水利局表示，自90年代起設汙水截流閘門將家庭汙水導入下水道，並辦理周邊汙水接管工程，減少家庭汙水流入，並加強巡查閘門上游避免大型垃圾流入。

水利局 議員 雨水

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