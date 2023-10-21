體驗身障族不便 伊甸基金會創「輪椅駕訓班」邀民體驗

伊甸基金會今在高雄衛武營公園舉辦「無障礙生活節」，請來歌手吳汶芳表演，還設計多種遊戲，讓民眾體驗身障者的不便，像是超受歡迎的「輪椅駕訓班」、「你是我的眼」，伊甸呼籲社會大眾看見並同理障礙者的需求，無障礙不僅是環境的友善，更需要社會大眾包容與關懷。

伊甸基金會此次在無障礙生活節設計多個原創活動，讓民眾短暫體驗身障者的感受，像是「輪椅駕訓班」就讓民眾坐輪椅穿過崎嶇石子路，而「你是我的眼」則讓民眾帶上眼罩，由服務人員帶領逛市集，另外「逆光飛翔」民眾會戴上遮色片或視障眼鏡在紙上畫畫，各項遊戲若順利通過即可拿到獎品。

伊甸基金會表示，另外像是金雞獨立、套圈圈、獨臂穿衣等遊戲，是讓民眾帶上負重手套，或是僅用單腳、非慣用手完成遊戲：有民眾體驗完遊戲後感觸良多，說平時不知道只用左手穿衣這麼不方便，看不到顏色畫畫更是奇怪，他說原來身障者的日常生活真的充滿挑戰，大家應該更有同理心，給他們更多愛。

伊甸基金會副執行長林文賓表示，伊甸在全國舉辦無障礙生活節邁入第十屆，基金會在高雄地區共有26個服務據點，從民國85年開辦身障就業服務，協助身障朋友找工作，更提供身障青年小作所、社區家園、日間照顧、24小時照顧機構及個案管理等服務，平均每年服務超過千人。