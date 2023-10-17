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挑戰用一句話讓人知你住在高雄 網友：發大財、陳財佑的家
每個城市各具特色，有網友PO文請大家發想「挑戰用一句話，不講到地方，卻能讓別人知道你住在高雄？」引發網友熱議，有人說，「出門丟垃圾要騎機車」、「又老又窮的地方」、「全台首富變成全台首罷」、「台積電要來不來的地方」、「陳財佑的家」、「冬天還在吹冷氣」。
這名網友在高雄在地臉書社團「高雄大小事」貼文，指「高雄人高雄事知多少？」要網友大神發表高見，「能不能用一句話，不講到地名，卻能讓別人知道你住在高雄？」PO文僅半天，就有逾500則留言，其中前市長韓國瑜許多金句都列榜，也有網友把愛河曾有多起浮屍事件拿來酸。
有網友說，「發大財」、「爬樹查登革熱的地方」、「打狗也打禿子一下」、「大碗公冰」、「你知道我的河那，三不五時就有浮屍」、「暖男、軟男」、「丹丹漢堡」、「不用兩段式左轉的城市」、「被市長耽誤的愛情摩天輪」。
還有網友是舉高雄名人與知名地點發揮創意，「陳財佑」、「水果阿嬤」、「偉士牌香蕉騎士」、「金芭黎」。
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