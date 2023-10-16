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高雄空品亮橘燈 環保局提前要求降載減排

中央社／ 高雄16日電

高雄市今天上午受東北季風狹境外污染南下影響，空氣品質達橘色提醒等級。高雄市環保局昨天提前要求業者降載減排，也加強污染源稽查等。

高雄市環保局今天新聞稿指出，每天關注空品變化並隨時啟動應變，昨天發現有高濃度境外污染將移入高雄市，立即啟動應變，要求業者提前降載減排，持續要求提升防制效率。

降載減排作為包括，興達電廠2部燃煤機組停1部，另1部降載至50％以下；要求79家大型污染源業者停爐或降載減排，包含台塑仁武廠汽電鍋爐停載、中纖高雄廠鍋爐降載50T/H、中纖汽電二廠鍋爐停車等；並加強進廠稽查設備操作。

環保局也通知轄內大型營建工地、堆置場加強防制；昨夜提前洗掃道路減少道路揚塵共130公里。另外也在交通熱區路邊攔檢稽查，並出動空拍機查緝露天燃燒好發地區。

環保局指出，高雄港是大型柴油車最大集散地，今年將港區劃設為空氣品質維護區，管制5年以上柴油大貨車及曳引車，需有2年內排煙檢驗合格紀錄。統計迄今，進出高雄港車輛符合率98％。另外，去年劃設的空維區，包括壽山動物園、駁二及澄清湖等，要求柴油大客車及機車須有排煙檢驗合格紀錄。

根據空氣預測，高雄市空品預計下午起逐漸緩解，但境外污染將影響至明天，環保局持續應變要求減排降載，也呼籲民眾做好適當防護，儘量使用大眾運輸工具，為減緩空品共盡心力。

高雄市 空氣品質 高雄港

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