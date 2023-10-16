雨一直下！美濃白玉蘿蔔延後拔 上億產值紅豆也受影響

全台九成以上的白玉蘿蔔，2成5的紅豆都來自高雄美濃地區，如今受到高強度午後雷陣雨接連侵襲，原本水稻收割後應當在中秋過後種下幼苗，如今遲遲未有農民施作，苦等好天氣到來，就怕數億產值看得到吃不著。美濃農會表示，只是延後，天好就種。

高雄地區今年5月久旱逢甘霖，但最近三個月，不僅遇到颱風侵台，還有高強度的午後雷陣雨，讓美濃農民在水稻收割後，原本該接著種植的紅豆與白玉蘿蔔卻遲遲未下土。美濃農會總幹事鍾清輝表示受天候影響，今年原本應該應該在中秋過後開始種植的白玉蘿蔔與紅豆確定得延期了。

當地農民表示，不論紅豆還是白玉蘿蔔都需要乾燥土壤翻土育苗，但最近午後大雨不斷，讓農地無法有效翻土，尤其白玉蘿蔔，如果剛長出嫩葉就遇到大雨泡爛，那就只能重種，「現在只能等下週老天爺能不能別再下大雨了。」