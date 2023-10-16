快訊

父親吃炸蝦老是只吃蝦尾 她長大知道真相嘆「自己太傻」

嘉義火災屋內曝光！大人不在臥室反鎖 消防員破門急往床上「撈出」2童已無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨一直下！美濃白玉蘿蔔延後拔 上億產值紅豆也受影響

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄美濃地區盛產白玉蘿蔔，全台市佔9成以上。
高雄美濃地區盛產白玉蘿蔔，全台市佔9成以上。

全台九成以上的白玉蘿蔔，2成5的紅豆都來自高雄美濃地區，如今受到高強度午後雷陣雨接連侵襲，原本水稻收割後應當在中秋過後種下幼苗，如今遲遲未有農民施作，苦等好天氣到來，就怕數億產值看得到吃不著。美濃農會表示，只是延後，天好就種。

高雄地區今年5月久旱逢甘霖，但最近三個月，不僅遇到颱風侵台，還有高強度的午後雷陣雨，讓美濃農民在水稻收割後，原本該接著種植的紅豆與白玉蘿蔔卻遲遲未下土。美濃農會總幹事鍾清輝表示受天候影響，今年原本應該應該在中秋過後開始種植的白玉蘿蔔與紅豆確定得延期了。

當地農民表示，不論紅豆還是白玉蘿蔔都需要乾燥土壤翻土育苗，但最近午後大雨不斷，讓農地無法有效翻土，尤其白玉蘿蔔，如果剛長出嫩葉就遇到大雨泡爛，那就只能重種，「現在只能等下週老天爺能不能別再下大雨了。」

過去美濃地區種植紅豆的農地面積最高曾高達上千公頃，近兩年因為各種因素導致價格、產量都不佳，農民種植意願減低，去年約有600公頃，今年恐下降到500公頃，但仍是全台僅次於屏東萬丹的紅豆產區。而美濃白玉蘿蔔種植面積高達250公頃，在台灣更是獨佔市場，9成以上的都來自於此。現在卻因為天候影響只能延後種植，但美濃農會總幹事強調，目前只是產季延後，只要天候許可，一定會讓民眾像往年一樣有蘿蔔可拔。

高雄美濃的紅豆種植面積僅次於屏東萬丹。圖／美濃農會提供
高雄美濃的紅豆種植面積僅次於屏東萬丹。圖／美濃農會提供
因天候影響高雄美濃的白玉蘿蔔季確定延後。圖/美濃農會提供
因天候影響高雄美濃的白玉蘿蔔季確定延後。圖/美濃農會提供
紅豆種植很怕遇大雨，偏偏近期美濃地區午後雷陣雨強度都相當的大。圖/美濃農會提供
紅豆種植很怕遇大雨，偏偏近期美濃地區午後雷陣雨強度都相當的大。圖/美濃農會提供

美濃 農民 農會

延伸閱讀

他點臭豆腐驚見「老闆加料」想吐 網笑瘋：送顆紅豆當甜點

只有6天！辻利茶舗「買1送1」現省155元 買大福送拿鐵

農水署美濃水圳蓋光電遭抗議 代理部長承諾：暫停進行

美濃雙溪樹木園大花龍腦香瀕危 1篇論文引國際關注

相關新聞

雨一直下！美濃白玉蘿蔔延後拔 上億產值紅豆也受影響

全台九成以上的白玉蘿蔔，2成5的紅豆都來自高雄美濃地區，如今受到高強度午後雷陣雨接連侵襲，原本水稻收割後應當在中秋過後種...

高雄龍德新橋完成鋼橋組立 直通民族路年底有譜

配合高雄輕軌今年底成圓，高市府加速推進龍德新路貫穿至民族路工程，其中跨越愛河的龍德新橋新建工程近日完成鋼橋組立，市府期盼...

杭州亞運屏縣選手獲3金3銀 周春米頒發599萬體育獎勵金

杭州亞運甫落幕，本屆屏東縣有13名選手獲前6名，共奪得3金3銀佳績，縣長周春米今接見選手們，共頒發599萬元體育勵獎金，...

歷經十年國7路線又變動？ 高雄大寮地主批：有這樣的政府嗎?

行政院今年3月核定國道7號建設，將斥資1357.9億，交通部高速公路局今天在高雄大寮區包公廟舉辦公聽會，地主卻質疑路線莫...

衛武營歡慶5週年 高雄出身舞團推新作「深深」

衛武營國家藝術文化中心歡慶5週年，高雄出身、名聞國際的丞舞製作團隊再訪衛武營，舞團也再度攜手金馬獎最佳音效獎得主李銘杰，...

台積電龍潭設廠傳生變 高雄想爭取擴大設廠？ 市府：會做好準備

高雄市議會今日(16)是財經部門質詢定期會，議員李眉蓁、黃文志針對台積電高雄廠，詢問設廠進度，李眉蓁說高雄廠2025年將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。