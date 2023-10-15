非營利組織列名高風險賣場 資訊系統遭駭致捐款銳降高市黃捷怒了

警政署刑事局每季公布詐騙「高風險賣場」名單，其中非營利組織常入榜，資安漏洞造成捐款者個資外洩，對組織信心降低，連帶影響捐款意願；伊甸基金會坦言，去年11月至今年6月停止捐款數達2666筆，高市民代要求市府正視，避免社團服務量能減低，波及社會弱勢者。

「資安防護風險愈來愈高，對弱勢團體及平常協助弱勢的社福團體造成很大打擊」，高市議員黃捷說，最近刑事局公告的高風險賣場名單，華山、世界展望會、台灣癌症基金會、伊甸等較知名的社團竟都上榜。原因為社團資訊系統被駭，致會員個資外流，被詐團做為不法利用，許多捐款人為避免個資外洩，已不願再捐款，社團捐款因此變少。

黃捷表示，非營利組織受理捐款時因需給收據，個資完整正確：且有些共用捐款系統，個資欄位也不會特別加密，資安風險奇高，如今捐款銳減，將衝擊服務量能，連帶影響及被服務的弱勢者，建議社會局務必正視，提供協助解決的窗口。

伊甸基金會對於有捐款人因詐騙受害，深感痛心憤怒，嚴正譴責不法。伊甸表示，詐騙手段層出不窮，基金會去年11月至今年6月相較前年同期，定期捐款人停止捐款的筆數達2666筆、增加近6成，個資外洩疑慮就是一大主因；癌症希望基金會因資安問題，捐款數目一度下降數十萬，擔心對癌友的服務量能因此下降。

第一社會福利基金會表示，當時爆發資安危機時，他收到不少捐款者致電詢問，也有捐款者表示不願繼續捐款，基金會當下更換網路伺服器業者，著手建置全新捐款系統並加強宣導；心路基金會指出，被駭時緊急暫停捐款帳戶數天，捐款數目下降，有民眾致電要求刪除個資。

針對社團頻爆發資安疑慮，高雄市社會局表示，全國性團體部分會再與中央瞭解如何協助，高市部分則會加強資訊安全的訓練。