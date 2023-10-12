想捧鐵飯碗看這裡！金酒公司招考員工明起受理報名

金酒公司今天宣布今年度辦理生產線儲備技術員招考，將於明日起受理報名至112年10月23日下午5時止，預計錄取50名釀酒生產線員工候用，起薪有32220元。金酒公司董事長吳昆璋表示，希望選拔新血投入生產線。

金酒公司自從2014年招考生產線技術員後，即未再辦理大型徵才活動，近年來隨著員工屆齡的陸續離退，生產線的基層勞動力也逐漸出現甄補人力的需求聲音，暌違10年，金酒招考的消息成為各界矚目的焦點，但從6月宣布後遲遲未有動作，也引起民眾廣泛的討論。

金酒公司表示，預計錄取50人，將於11月11辦理體能測驗。為了保證招考過程公平、公正、公開，所以本次招考特別委託給台灣具有承辦相關清潔隊員甄試經驗的廠商，協助辦理招考事宜，體能測驗採用紅外線自動感應計時系統，以求成績之準確性。

報名日期為112年10月13日上午9時至112年10月23日下午5時止，本次為符合現在各項考試報名趨勢，報名方式採線上報名，只要在報名時間內，考生隨時隨地可以利用網路報名，不受時間限制，也避免因人工作業產生錯誤，另為服務不熟悉網站操作之民眾，也在金城鎮公所7樓設立服務台，協助考生報名，金酒公司也提醒，本次採網路報名，如果因同時湧入太多人報名，網站會有所延遲，請耐心依網路指示操作。

金酒公司總經理丁丞康也說明，為讓考生能了解體能測驗的相關規則，金酒公司特別製作了示範影片及相關違規說明，明天統一公布在公司網站〔（https://www.kkl.com.tw/tc/index.aspx）最新消息(徵才公告)〕及報名網站(https://KKL112.twexam.com.tw/)，請報考民眾能仔細觀看，避免違規，另外在金酒公司的景觀公園，設置有練習場地供考生練習。