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影／高雄港洲際碼頭出現海豚 海保署呼籲勿打擾餵食

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海保署說，專家初步研判近日出現在高雄港海域的可能是糙齒海豚。圖／海保署提供
海保署說，專家初步研判近日出現在高雄港海域的可能是糙齒海豚。圖／海保署提供

高雄港從10月3日開始，陸續有人在68至81號碼頭發現1隻海豚出沒，也有民眾上網反映在高雄港洲際碼頭（S3）發現1隻鯨豚。海保署副署長吳龍靜說，因為尚未取得清晰的影像，所以無法判定是否是同一隻海豚，還是之前曾出現在高雄港的海豚，專家初步研判，這次被目擊的海豚可能為糙齒海豚，呼籲民眾若發現海豚勿打擾或餵食。

海保署說，近日高雄港碼頭陸續有民眾通報：「發現海豚！」除了在高雄港68-81號碼頭水域發現1隻海豚、位置不定，也有人在高雄港洲際碼頭（S3）發現1隻鯨豚。海保署獲報後均請高雄市政府海洋局通知高雄港務分公司監控中心，協助轉知碼頭附近水域的船舶減速慢行，避免驚嚇或碰撞該海豚。

海保署已派遣高雄保育站巡查員，高雄市政府海洋局也派員前往洲際碼頭及周邊巡查及回報，觀測迄今僅有1隻海豚，游動正常無擱淺跡象，但海豚有時出現、有時未能發現。

今年3月也有工作船的工作人員在高雄洲際碼頭看到20至30隻海豚，海保署表示，因為目前無法取得清晰影像，暫時無法研判這次發現的海豚，是否與今年3月份出現在高雄洲際碼頭的海豚有關。

海保署表示，經專家初步研判，這次被民眾發現的海豚可能為糙齒海豚，是西海岸可見物種，海豚出現的碼頭位於高雄港外側靠近外海，可能因追逐魚群或跟隨船隻進港，海保署及相關單位將持續觀察該鯨豚動向，視情況採取救援等應變作為。

海豚 碼頭 高雄港

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