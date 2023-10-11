瑞屏安居地基砂湧 鄰宅現裂縫

屏東首座社宅「瑞屏安居」去年9月動工，工程經費逾20億元，共529戶，預計3年後完工，近日地基工程疑受豪雨影響，8日挖掘時驚見砂湧，鄰近居民反映地面出現裂縫、憂心不已，施工單位為防止周遭住戶地基遭掏空，先灌漿阻擋、再灌水平衡壓力，昨已無漏砂，今進場施作地質改良灌漿，強調持續提高觀測頻率，維護居民安全。

立委鍾佳濱昨接獲陳情赴工地了解，要求營造商徹底檢查，擬定應變做法；鄰近住戶表示，住家牆壁與地面都出現裂縫，加上近期連夜施工，大型機具吵雜噪音，一家大小都沒辦法休息，真的提心吊膽，擔心發生像台北大直坍塌事故。

「噪音擾民深感抱歉！」國土署南工分署主任黃吉修表示，近日大雨造成地下水壓力增高，8日早班人員發現工地地基漏砂，為防止鄰近住宅地基遭掏空，同日聯繫水泥預拌廠灌漿阻隔到深夜，9日觀測水泥擋土樁仍有砂湧，再灌水平衡兩側壓力，目前全區停工，確實補起來才會復工。

黃吉修說，工地設有鄰房建物傾度監控系統，鄰近1棟5層樓公寓8日後測出傾斜狀況，但未達立即危險性，結構未受影響。對於鄰近住家磁磚毀損、車庫地面破裂，已派專業技師到場評估，提供出外住宿費用，並承諾全額負擔後續裝修費。

據了解，預計此次地質改良作業期需7至10天，臨近住宅共9人提出安全外宿要求，營造商已找到安置旅館，待住戶安心後再搬回原居住地。