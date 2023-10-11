聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞屏安居地基砂湧 鄰宅現裂縫

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
「瑞屏安居」營造商派員持測量工具巡視工地周邊土地，測量紀錄裂縫，圖中裂縫約1.5公分。記者張已亷／攝影
「瑞屏安居」營造商派員持測量工具巡視工地周邊土地，測量紀錄裂縫，圖中裂縫約1.5公分。記者張已亷／攝影

屏東首座社宅「瑞屏安居」去年9月動工，工程經費逾20億元，共529戶，預計3年後完工，近日地基工程疑受豪雨影響，8日挖掘時驚見砂湧，鄰近居民反映地面出現裂縫、憂心不已，施工單位為防止周遭住戶地基遭掏空，先灌漿阻擋、再灌水平衡壓力，昨已無漏砂，今進場施作地質改良灌漿，強調持續提高觀測頻率，維護居民安全。

立委鍾佳濱昨接獲陳情赴工地了解，要求營造商徹底檢查，擬定應變做法；鄰近住戶表示，住家牆壁與地面都出現裂縫，加上近期連夜施工，大型機具吵雜噪音，一家大小都沒辦法休息，真的提心吊膽，擔心發生像台北大直坍塌事故。

「噪音擾民深感抱歉！」國土署南工分署主任黃吉修表示，近日大雨造成地下水壓力增高，8日早班人員發現工地地基漏砂，為防止鄰近住宅地基遭掏空，同日聯繫水泥預拌廠灌漿阻隔到深夜，9日觀測水泥擋土樁仍有砂湧，再灌水平衡兩側壓力，目前全區停工，確實補起來才會復工。

黃吉修說，工地設有鄰房建物傾度監控系統，鄰近1棟5層樓公寓8日後測出傾斜狀況，但未達立即危險性，結構未受影響。對於鄰近住家磁磚毀損、車庫地面破裂，已派專業技師到場評估，提供出外住宿費用，並承諾全額負擔後續裝修費。

據了解，預計此次地質改良作業期需7至10天，臨近住宅共9人提出安全外宿要求，營造商已找到安置旅館，待住戶安心後再搬回原居住地。

噪音 掏空 鍾佳濱

延伸閱讀

屏東社宅「瑞屏安居」地基現砂湧 周邊住宅也地裂明進場灌漿

推動休憩環境！ 竹市鹽水公園二期改善工程10月中啟動

北市「建築資訊e點通」 可查住家旁工地施工進度

浮沉台船載運沉箱蓋海中地基 加速台中港新建海堤

相關新聞

承載26年記憶 舊台馬輪拆解中

舊台馬輪在馬祖及基隆間航行26年，今年4月完成最後一趟航程後退役。連江縣委託的船務公司指出，目前正執行拆解作業，預計再半...

南橫不通 甲仙六龜連假沒人潮

南橫交通中斷造成高雄甲仙、六龜觀光雪崩式下跌，中秋、國慶連假不見旅遊人潮，地方業者直言，南橫不通影響甚大；議員呼籲盡速搶...

瑞屏安居地基砂湧 鄰宅現裂縫

屏東首座社宅「瑞屏安居」去年9月動工，工程經費逾20億元，共529戶，預計3年後完工，近日地基工程疑受豪雨影響，8日挖掘...

夠誠意！清景麟「億元成家計畫」國慶送出6輛百萬電動車

高雄起家的「清景麟建築團隊」，一路北上開拓事業版圖，旗下高雄、台南及嘉義等6個指定建案於今年7月推出為期3個月的「億元成...

屏東社宅「瑞屏安居」地基現砂湧 周邊住宅也地裂明進場灌漿

屏東首座社宅「瑞屏安居」去年9月動工，花費逾20億元，共529戶，預計3年後完工，目前施工進度1成多，未料地基工程受近日...

小琉球收「觀光保育費」卡關 地方環團：反對是少數 將挺到底

屏東小琉球每年百萬人登島，面臨生態保育與觀光發展拉鋸議題，聯合報陽光行動專題今天報導縣府規畫在3處潮間帶收每人60元的觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。