南橫不通 甲仙六龜連假沒人潮

南橫交通中斷造成高雄甲仙、六龜觀光雪崩式下跌，中秋、國慶連假不見旅遊人潮，地方業者直言，南橫不通影響甚大；議員呼籲盡速搶通南橫，才能活絡六龜寶來觀光。公路局甲仙工務段長鄭敏華說，南橫因台20臨105線39公里處雪峰橋路段路基流失，仍在積極搶修，預定本月30日搶通。

高雄市觀光局表示，已與觀光署合作安排越南等國外踩線團至地方溫泉踩線，除推溫泉旅遊，也結合業者發展套裝遊程、導覽活動。

中秋3天、國慶4天連假，高雄甲仙與六龜餐飲、旅遊業者對業績頻搖頭，甲仙芋冰城老板直言「業績只有去年一半」，六龜觀光協會理事長黃瓘博也說，雖不能全怪南橫中斷，但業績只有過往連假6成也是事實。

甲仙形象商圈理事長林瑋凌指出，南橫中斷是甲仙觀光人潮下跌主因之一，颱風、午後豪雨也影響出遊，另甲仙商圈與六龜等周遭地區緊密聯合，溫泉季、螢火蟲季都有合作。這兩天天氣好，業績逐漸恢復，南橫若能搶通，應可帶來更多團客。

甲仙芋冰業者認為，南橫不通甲仙觀光客很難增加，但地方仍期待政府有更廣、更整體的地域性規畫，譬如整合六龜、甲仙、旗山、美濃觀光產業，包裝成套裝行程，形成觀光消費圈，甚至可帶動茂林、桃源、那瑪夏原鄉觀光。

議員林義迪表示，南橫通不通與甲仙地區觀光有極大的關係，也連帶影響六龜和旗美地區，再加上這幾個月不停下雨，觀光人潮一直進不來，呼籲公路局趁天氣好的時候，盡速搶通南橫，市府也要協助推動地方觀光。

高雄市觀光局表示，為推動六龜、寶來觀光，除安排越南等國外踩線團踩線，每年10月到隔年2月溫泉旺季，也結合在地業者發展套裝遊程、特色活動，鼓勵消費者隨時可來六龜、寶來旅遊，進而帶動甲仙在內的旗美9區觀光。