南橫斷國境開...國慶連假沒人潮 甲仙芋冰城業績剩一半

接連中秋、國慶連假，國人瘋出國，全台國旅業績慘淡。遭逢南橫不通影響的甲仙，有芋冰城業者的業績僅剩過往假日的一半。甲仙形象商圈理事長林瑋凌坦言，南橫不通影響甲仙觀光甚大，再加上日前南部山區豪大雨不斷，也左右了民眾上山遊玩的意願。

南橫一斷，直接造成高雄甲仙、六龜觀光產業雪崩式下跌，甲仙當地糕餅業者苦笑表示，之前八八風災，讓南橫一斷就是13年，「一開始以為，只要幾個月南橫就能搶通，恢復當地觀光，誰知道半年後還是沒能通。」這半年，老闆每天跟著員工大眼瞪小眼，眼見苗頭不對，只能讓員工分流上班，減低人事開銷。誰知道如今好不容易盼了13年的南橫才通沒多久又遭颱風重創，老闆也只能苦笑表達無奈。

針對因為南橫路斷造成甲仙、六龜寶來遊客大量減少問題，高雄市觀光局表示，六龜寶來有豐富的觀光生態及溫泉資源，為推動六龜寶來觀光，也與交通部觀光署合作安排越南等國外踩線團至當地溫泉踩線。除每年10到2月溫泉旺季，也結合在地業者力量，發展套裝遊程、在地導覽及特色活動，讓民眾在淡季期間，也可以來六龜寶來觀光旅遊，進而帶動包含甲仙在內的旗美9區觀光產業發展。

而中秋三天連假，與國慶四天連假甲仙與六龜的業者對業績頻搖頭，甲仙芋冰城老板直言業績只有往常的一半。六龜觀光協會理事長黃瓘博則表示，雖然不能全怪南橫中斷，國境開放讓國人瘋出國也有影響，但業績只有往日連假時的六、七成也是事實。

聽聞觀光局想透過六龜溫泉旺季來帶動甲仙觀光，甲仙區公所主秘劉文甲表示，如果六龜溫泉推廣有成效，肯定多少會為甲仙地區帶來一些觀光人潮。雖然從高雄以南來泡溫泉的大多數會從旗山、美濃進六龜，但台南以北的遊客大多數還是會從台南經甲仙到六龜，仍有機會吸引部分遊客駐足甲仙遊憩。除此之外，商圈也不定期會辦一些活動，吸引人潮。

甲仙有餐飲業者則直言不看好，表示很多人去六龜泡溫泉根本不會來甲仙，就算會特意繞過來，相信也只會有小貓兩、三隻。當地知名芋冰城老闆則相對沒那麼悲觀，但也坦言南橫不通甲仙人潮很難會有明顯增加，還是有待政府有更廣、更整體的地域性規畫，譬如整合六龜、甲仙、旗山、美濃四地觀光產業，包裝成套裝行程，形成觀光消費圈，讓遊客自然地留在當地享受度假樂趣，甚至還有可能也帶動茂林、桃源、那瑪夏三原鄉的觀光。

甲仙形象商圈理事長林瑋凌則表示，南橫斷的確是甲仙觀光人潮下跌的主因之一，再加上日前接連颱風雨午後豪雨，多少會影響民眾上山遊玩的意願。至於要依靠六龜溫泉季提升甲仙觀光，理事長直言這樣的互動關係早行之有年，並透露甲仙商圈一直跟周遭地區商圈有緊密聯合，不論是溫泉季、螢火蟲季，商圈間一直都存在著合作關係。