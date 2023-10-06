快查帳戶！高雄發重陽敬老禮金8.5億元 近53萬長輩受惠

高雄市112年重陽節敬老禮金自10月6日起開始發放，65至89歲(含55至64歲原住民)長輩發給1,500元、90至99歲發給5,000元、100歲以上人瑞發給10,000元，今年預估有近53萬位長輩可領到禮金，發放金額達8.5億元。

高雄市112年重陽敬老禮金即日起發放，對象為民國47年12月31日(含)前出生，原住民為民國57年12月31日(含)前出生，112年6月30日以前即設籍高雄市，且9月23日（重陽節30日前）以前戶籍未曾遷出之長輩。有提供匯款帳戶之長輩，禮金將於10月6日撥入，其餘將由各區公所於10月6日至10月31日派員親送，百歲以上人瑞則由社會局派員親送及關懷長輩。

社會局表示，為避免歹徒假借重陽節敬老禮金名義進行詐騙，發放人員須驗證長輩本人身分證、印章才能領取；如為金融機構轉帳者，則由社會局直接匯入長輩帳戶。長輩如有接到不明電話詢問敬老禮金領取問題，請立即與戶籍地區公所或社會局老人福利科查證。

因故沒有收到禮金的長輩們也不用擔心，自11月1日至113年1月2日也可以到高雄市政府社會局老人福利科（高雄市苓雅區四維三路2號9樓）補領。但補領時請記得帶著自己的個人身分證及私章請領，如果是請家人代領，那麻煩代領人也要帶著自己的身分證、印章，逾期將不予補發。

除了發放重陽敬老禮金，高雄市更希望增進長輩社會參與，減緩老化。目前已積極佈建老人社區照顧關懷據點527處，提供長輩動靜態課程及健康促進活動，保持人際互動延緩老化。

另擴充10處銀髮服務場域智能運動設備，結合運動專業人員團體課程指導，加值提供長者規律運動服務，延緩失能。重陽節期間（10月6日至10月23日）市府相關局處、區公所亦辦理各類慶祝活動，重陽節當天搭乘高雄捷運免費，至高雄市崗山之眼、旗津貝殼館長輩本人及同行1位家人可免費入園（館）。