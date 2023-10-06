左營高鐵科技之心公辦都更案即起招標 適打造A級商辦
迎台積電進駐高雄，高雄市「左營高鐵科技之心公辦都更案」5日公告徵求實施者，訂2024年2月21日截止投標，高市財政局指此案第4種商業區基地採獨立招標，第3種商業區A、B基地可單獨投標，亦可複式投標，後續將透過資格審查、綜合評選2階段選出最優申請人。
高市副市長林欽榮表示，左營高鐵科技之心公辦都更案位在高鐵左營站西側及半屏山風景區南側，往北經翠華路花5分鐘可達台積電進駐的楠梓產業園區，往南可連結10號國道及中山高速公路，屬S科技廊帶產業發展核心樞紐地段，具三鐵共構交通優勢。
此案共3塊基地，面積共5300坪，預估開發後量體約7萬坪，民間投資總金額約175億元，可規劃A級商辦大樓、會展空間、商業設施，串聯周圍產業園區形塑商業辦公聚落，打造為北高雄商辦中心門戶。將來透過TOD軌道串聯南北一日產業圈。
因應日後產業發展帶來的車流，中央及地方已投入100億元推動交通建設計畫，將30公尺寬的翠華路拓寬至40公尺，今年10月動工，明年底完工。另新台17線濱海道路南段興闢計畫今年9月15日動工，預計2026年底全線通車，後續並有台39線、高屏二快、國道7號、國道1號楠梓交流道連接至半屏山東側新設匝道等交通建設。
財政局長陳勇勝指出，TOD軌道經濟持續熱絡，高鐵站前土地已成為熱門投資標的；此案基地全數為公有土地，產權單純，相關開發計畫將增闢公園、停車場，公共托育機構、里民活動中心等公益設施，完善機能，10月20日及10月23日將分別於高雄、台北舉辦說明會。
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