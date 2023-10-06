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高市敬老卡使用率僅5成 原來有長輩當成紀念卡

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市敬老卡使用率僅5成，社會局分析原因， 原來有長輩當成紀念卡！圖／高雄市社會局提供
高市敬老卡使用率僅5成，社會局分析原因， 原來有長輩當成紀念卡！圖／高雄市社會局提供

國內許多縣市發行的敬老卡已進行多元運用，高雄卻以搭乘大眾運輸工具為主，用途窄化，且市府發出38萬多張，僅51%長輩使用，遭議員質疑成效不彰，要求檢討，勿再落後。社會局對此解釋，高雄的敬老卡是不限金額吃到飽，與其他縣市鼓勵消費再兌換點數等基準點不同，但會做大數據分析檢討改善，盡力擴大適用範圍。至於使用率不佳？有些長輩當成「紀念卡」，是原因之一。

高雄市目前發放「敬老卡」、「博愛卡」、「仁愛卡」等3款優惠計名卡，其中設籍高雄年滿65歲的長輩及年滿55歲的原住民朋友，持敬老卡即能免費搭乘市營公共車船（不含非平面道路及觀光路線）及半價搭乘捷運輕軌的優惠。另身障民眾持博愛卡搭捷運亦享半價，且有100段次免費搭乘公車船優惠。

民進黨議員黃飛鳳今在社政部門質詢指出，台北等縣市推出的優惠計名卡，已結合交通、環保等局處，持卡搭公共運具就能累積點數換獎品，或到銀髮俱樂部、運動中心及原住民文建站使用，甚至扺扣長照專車的費用，用途多元，建議高市府應同步檢討「高雄3卡」的適用範圍。「高雄是指標城市，不能落後於其他縣市」。

社會局長謝琍琍解釋，高市敬老卡及博愛卡是採吃到飽概念，長輩想搭大眾運具一招手就能坐，無金額限制，與其他縣市點數折扺現金機制不同，否則住偏鄉的長輩搭車到市區，至少花到1800到2000點！但就議員建議擴大適用範圍的建議，社會局會逐步檢討擴增。

國民黨議員蔡武宏議員表示，高雄65歲長輩逾50萬，老年人口占全市人口18%以上，長者社福需求愈來愈大，高市至今年8月底發出38萬6889張敬老卡，1至6月使用量僅19萬8708次，使用率不彰的原因何在？是長輩不用？福利不好用還是宣導不足？

謝琍琍回應，歸結原因包括長輩少搭公車，要去關懷據點騎車或走路就到，此外有長輩領到敬老卡後，直接收為紀念卡。社會局今年初起就逐步檢討如何促進使用，未來會考量加入搭乘台鐵或健康、休閒設施等使用範圍。

長輩 捷運 輕軌

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