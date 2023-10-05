林園海堤整建工程破堤處 吊放預鑄混凝土塊圍堵防颱

中度颱風小犬侵襲高雄，高雄市副市長林欽榮憂心颱風帶來災害，今日前往視察林園區東西汕海堤工程防颱防汛整備工作。水利局說，海堤工程已進行到第2期，改建海堤長度約300公尺，預定明年6月完工，施工中的破堤處因應颱風來襲，已吊放預鑄混凝土塊及太空包圍堵，作為臨時性海堤防護。

水利局說，林園汕尾是石斑魚養殖重要的基地，堤岸改善工程從去年啟動，總經費逾4億元，目的是要解決排水管線雜亂狀況，過去海堤布滿養殖管線，有礙觀瞻也增加步行危險、修繕難度，這次利用整治計畫將海堤改造成可收納管線的箱涵，箱涵上方改造為步道，增加民眾休閒去處，在箱涵中的管線也全數加上編號，未來養殖戶在維修更容易。

水利局表示，海堤工程分為4期，第1期已經完工，目前進行第2期工程，改建海堤長度約300公尺，進度約30%，預定明年6月完工，目前施工中的破堤處因應颱風來襲，已吊放預鑄混凝土塊及太空包圍堵，作為臨時性海堤防護。