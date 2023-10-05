台南來亞大樓外牆「磁磚雨」危及安全 荒廢多年屋況差

台南市府前路來亞大樓出現磁磚掉落的情況，市長黃偉哲上午9點40分前往現場視察關心，指示先架設防護網，先做好安全防護的工作，保護行人安全，因該棟大樓已多次發生磁磚掉落事件，顯見未善盡管理責任，他也要求相關單位研議依法對大樓所有權人開罰。

工務局指出，小犬颱風挾帶強風來襲，造成府前路來亞大樓外牆磁磚脫落，磁磚與散落路面，市長黃偉哲關心損壞情形，上午前往視察，指示先做防護網，落實安全維護工作，一切以市民生命財產安全為第一優先。

中西區府前路二段178號來亞大樓，因小犬颱風強風吹襲，造成磁磚掉落路面，於接獲警察局通報後，除立即前往清理路面掉落磁磚外，為避免因持續強風可能造成磁磚繼續掉落之危險，即刻加強警戒防護措施，並張貼告示，以維用路人安全。

工務局同時通知大樓管委會，應依建築法第77條規定，改善大樓構造安全，如未改善，將依建築法第91條規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。工務局則強調，已要求管委會先處理安全問題，也依法開罰，至於後續大樓的相關問題，則會持續追蹤輔導。