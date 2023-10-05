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影／小犬狂風暴雨夜襲恆春半島 居民徹夜難眠、1.2萬戶停電
中颱小犬颱風中心今天通過台灣最南端，屏東恆春半島首當其衝，風雨從凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在呼呼作響的狂風驟雨侵襲中一夜難眠，形容「太恐怖了，整夜驚心動魄，這隻小犬根本是隻不受控的『狂犬』」；台電統計至上午7時止，恆春半島6鄉鎮已有1.2萬戶停電中。
根據最新氣象資料顯示，首當其衝的屏東恆春半島，今天凌晨起颳起15至17級的超強風力，到上午6時止，墾丁雷達站6小時累積173毫米雨量，滿州、恆春、車城等鄉鎮平地也有上百毫米，春日、獅子和牡丹鄉近百毫米；氣象署預估會為恆春半島帶來300至450毫米雨量。
「太恐怖了!」滿州鄉九棚村長劉怡邑說說，巨犬的威力恐怖至極，屋外的遮雨棚壞了，幾乎整座要被掀開了
全家人嚇到腿軟，車子趕緊駛離，村莊內道路都有散落物，沿路電線散落，整夜無法睡，是個不寧靜的颱風夜。恆春鎮張姓居民說，狂風驟雨侵襲中根本一夜難眠，只能祈禱快快離去。
根據最新氣象資料顯示，小犬颱風過去3小時中心近似滯留打轉，目前在鵝鑾鼻東方近海，向西移動，其暴風圈正籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅；近中心最大風速小犬颱風近中心最大風速每 48公尺，相當於15級風，瞬間之最大陣風每秒 58公尺，相當於17級風。
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