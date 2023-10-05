影／小犬狂風暴雨夜襲恆春半島 居民徹夜難眠、1.2萬戶停電

中颱小犬颱風中心今天通過台灣最南端，屏東恆春半島首當其衝，風雨從凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在呼呼作響的狂風驟雨侵襲中一夜難眠，形容「太恐怖了，整夜驚心動魄，這隻小犬根本是隻不受控的『狂犬』」；台電統計至上午7時止，恆春半島6鄉鎮已有1.2萬戶停電中。

根據最新氣象資料顯示，首當其衝的屏東恆春半島，今天凌晨起颳起15至17級的超強風力，到上午6時止，墾丁雷達站6小時累積173毫米雨量，滿州、恆春、車城等鄉鎮平地也有上百毫米，春日、獅子和牡丹鄉近百毫米；氣象署預估會為恆春半島帶來300至450毫米雨量。

「太恐怖了!」滿州鄉九棚村長劉怡邑說說，巨犬的威力恐怖至極，屋外的遮雨棚壞了，幾乎整座要被掀開了

全家人嚇到腿軟，車子趕緊駛離，村莊內道路都有散落物，沿路電線散落，整夜無法睡，是個不寧靜的颱風夜。恆春鎮張姓居民說，狂風驟雨侵襲中根本一夜難眠，只能祈禱快快離去。