快訊

中颱小犬滯留打轉 氣象署：將登陸恆春半島或通過南端近海

早晨財經速解讀／股債雙殺！房貸利率直衝8% 利率升這麼快 市場遲早出事？

虛擬遊戲助長暴力？電玩呈現的殘酷現實戰爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小犬狂風暴雨夜襲恆春半島 居民徹夜難眠、1.2萬戶停電

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島風雨從今天凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在狂風驟雨侵襲中一夜難眠。圖／民眾提供
屏東恆春半島風雨從今天凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在狂風驟雨侵襲中一夜難眠。圖／民眾提供

中颱小犬颱風中心今天通過台灣最南端，屏東恆春半島首當其衝，風雨從凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在呼呼作響的狂風驟雨侵襲中一夜難眠，形容「太恐怖了，整夜驚心動魄，這隻小犬根本是隻不受控的『狂犬』」；台電統計至上午7時止，恆春半島6鄉鎮已有1.2萬戶停電中。

根據最新氣象資料顯示，首當其衝的屏東恆春半島，今天凌晨起颳起15至17級的超強風力，到上午6時止，墾丁雷達站6小時累積173毫米雨量，滿州、恆春、車城等鄉鎮平地也有上百毫米，春日、獅子和牡丹鄉近百毫米；氣象署預估會為恆春半島帶來300至450毫米雨量。

「太恐怖了!」滿州鄉九棚村長劉怡邑說說，巨犬的威力恐怖至極，屋外的遮雨棚壞了，幾乎整座要被掀開了

全家人嚇到腿軟，車子趕緊駛離，村莊內道路都有散落物，沿路電線散落，整夜無法睡，是個不寧靜的颱風夜。恆春鎮張姓居民說，狂風驟雨侵襲中根本一夜難眠，只能祈禱快快離去。

根據最新氣象資料顯示，小犬颱風過去3小時中心近似滯留打轉，目前在鵝鑾鼻東方近海，向西移動，其暴風圈正籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅；近中心最大風速小犬颱風近中心最大風速每 48公尺，相當於15級風，瞬間之最大陣風每秒 58公尺，相當於17級風。

屏東恆春半島風雨從今天凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在狂風驟雨侵襲中一夜難眠，上午7時止恆春半島6鄉鎮有1.2萬戶停電。圖／民眾提供
屏東恆春半島風雨從今天凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在狂風驟雨侵襲中一夜難眠，上午7時止恆春半島6鄉鎮有1.2萬戶停電。圖／民眾提供
屏東恆春半島風雨從今天凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在狂風驟雨侵襲中一夜難眠。圖／民眾提供
屏東恆春半島風雨從今天凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在狂風驟雨侵襲中一夜難眠。圖／民眾提供

小犬颱風

延伸閱讀

小犬來襲 大陸預警台灣東部恐出現特大暴雨

中颱小犬滯留打轉 氣象署：將登陸恆春半島或通過南端近海

小犬逼近...新竹巨城跟進休一天 網讚「有良心！」

小犬吹出蘭嶼17級以上強陣風 打破紀錄還吹壞風速計

相關新聞

影／小犬狂風暴雨夜襲恆春半島 居民徹夜難眠、1.2萬戶停電

中颱小犬颱風中心今天通過台灣最南端，屏東恆春半島首當其衝，風雨從凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在...

小犬清晨「輕咬」澎湖 路樹倒塌擊落機車騎士受傷

小犬颱風撲咬全台，離島澎湖今天清晨遭小犬「輕咬」，傳出4起路樹倒塌案，馬公市1件興建中的停車場圍籬毀損；其中一名21歲機...

乖乖待在家！小犬刮起最強風 高雄各百貨今停業1天

據中央氣象署最新發布，過去3小時近似滯留打轉的小犬颱偶，今晨6點中心位置約在屏東鵝鑾鼻東方20公里海面上，以每小時10公...

抗議小貝湖開發 里長：防洪負教材

高雄小貝湖守護聯盟、鳳山、三民區淹水地區居民與里長昨赴議會陳情，遞交1700人連署陳情書，抗議市府擬定澄清湖運動休閒園區...

車城海口港招商 盼留住觀光財

屏東縣車城海口港「海上藍色公路」19年前風光啟航不到2年停航，被譏為「蚊子港」，縣府5年前辦落山風藝術季，帶來觀光人潮，...

中度颱風小犬觸及台灣 高雄山區撤離134人

颱風「小犬」襲台，今晚至明日是高雄市風雨最明顯時間。高市水利局表示，至今晚6時許，那瑪夏、桃源及茂林等原住民3區及六龜、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。