「蚊子港」變身人氣藝文休閒港 車城人嘆這個原因觀光財留不住

屏東縣車城海口港「海上藍色公路」19年前風光啟航，但不到2年即停航，縣府5年前開辦落山風藝術季，將閒置候船室打造為看海美術館，今年「船貓」特展又造成轟動，但地方人反映食宿遊購旅遊服務量能不足，遊客只能看完就走，留不住觀光財；縣府交旅處說，待風樓二樓今年將招商經營輕食和伴手禮、導入無動力水上活動並打造看海公園，讓海口休閒專區旅遊服務全面升級。

車城鄉代白登科說，為紓解每年沿著台1線南下墾丁旅遊的百萬旅客，政府開發從高雄鳳鼻頭港到屏東車城的「海上藍色公路」，斥資上億元建設，為小漁村注入觀光產業生機，但開航後載客率太低，不到2年就停航，連帶魚市場及候船室也因而長期閒置，被譏「蚊子港」，縣府5年前活化利用將閒置候船室打造為看海美術館和辦落山風藝術季，帶入人潮，但旅遊服務量能不足，若不是住港邊的飯店，遊客看完就走。

「縣府秋冬開辦結合『落山風』風動藝術的落山風藝術季，還有今年8月開展的「船貓」特展，成功帶入人潮，吸引不少遊客造訪觀賞風動藝術作品，沈寂小漁村因此重拾生氣，但在地人在乎的活絡經濟？」白登科和海口村長林王春葉，盼將閒置魚市場活化再利用，比照墾丁後壁湖海鮮餐廳方式經營，由漁民供應現撈海鮮，才能讓在地人賺到錢，不是看完就走。

「海口休閒專區的旅遊服務量能將逐步提升！」縣府交通旅遊處長黃國維說，該區自2018年起成為每年落山風藝術季的固定策展基地，是全縣首個縣級風景特定區「落山風風景特定區」的重要入口位置，也是重要交通轉運點，年底前待風樓二樓將招商經營輕食和伴手禮，港邊規畫導入無動力水上活動，並整理海岸防風林打造為看海公園，量能全方位提升後，未來可激發秋冬季恆春半島整體旅遊能量，效能是巨大的。