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高雄再增3文健站照顧原民長者 敬老禮金提升至1500元

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市政府今年的重陽敬老禮金提升至1500元。圖／高雄市原民會提供
高雄市政府今年的重陽敬老禮金提升至1500元。圖／高雄市原民會提供

高雄市原住民文化健康站今年新增3站，佈建數從29站提升至32站，服務近1100位55歲以上原住民長者。今年設籍高雄市55歲以上至79歲以下的原住民長者，重陽敬老禮金從1000元增加至1500元。

高雄今年在小港區增設山原及瑪莎露文化健康站，服務的長者以排灣族和阿美族居多。山原文健站的無障礙設施很完善，行動不便的長者可乘坐階梯升降椅上下樓，活動空間寬敞。排灣族長者高秀花覺得很高興，有新的地方去，還可以和朋友談心，也很期待未來的課程。同樣是排灣族的長者朱玉連則提到，因長期生活在都會區，希望文健站能將原住民文化傳承。

而在前鎮區新設立的葡萄園文化健康站，從一周2天的日間關懷據點，轉型為文化健康站，轉型後服務長者也更加周到。日前舉行揭牌活動，現場長者演奏樂器，並以詩歌祈福，感謝開站的恩典，其中有高齡86歲的阿美族長者，演奏中山琴，透過樂器來維持手眼協調，活力又健康。

高雄市長陳其邁表示，今年中央原民會核定高雄新增3站，是對高雄原住民長照服務的肯定與助益。高雄持續提升原住民長照量能，擴大都會區據點佈建，希望不分山區市區來照顧好更多原住民族長者。

文健站揭牌活動現場，長者熱舞不輸年輕人。圖／高雄市原民會提供
文健站揭牌活動現場，長者熱舞不輸年輕人。圖／高雄市原民會提供
高雄市新增文健站照顧原民長者，近日舉行揭牌儀式。圖／高雄市原民會提供
高雄市新增文健站照顧原民長者，近日舉行揭牌儀式。圖／高雄市原民會提供

原住民 排灣族

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