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2023萬年季「高雄迎火獅」 打造史上最高5.6米巨型火獅

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
2023萬年季「高雄迎火獅」打造史上最高5.6米巨型火獅，首創眾人拉火獅邀民眾同樂。記者徐如宜／攝影
2023萬年季「高雄迎火獅」打造史上最高5.6米巨型火獅，首創眾人拉火獅邀民眾同樂。記者徐如宜／攝影

2023萬年季「高雄迎火獅」將於雙十國慶連假10月7日至9日，連續3天在左營蓮池潭孔廟廣場盛大舉辦。今年打造史上最高5.6米巨型火獅，首創眾人拉火獅邀民眾同樂。

高雄市副市長林欽榮表示，左營萬年季邁入第23年，自2001年起，由蓮池潭附近在地環潭十廟宗教活動，逐漸發展成為全國聞名觀光慶典活動。左營舊名為「萬年縣」，而萬年季中最具代表性有兩項活動，「攻炮城」相傳為明鄭時期軍隊的訓練方式。

萬年季火獅前身是保生大帝的座騎「黑虎將軍」，演變為「迓火獅」儀式，以慶祝保生大帝誕辰。透過高雄最具在地特色的宗教文化活動，將信仰的力量凝聚起來，象徵為蓮池潭周圍廟宇眾神護祐一方百姓。

今年「高雄迎火獅」，高市府特別製作高5.6公尺、重達960公斤的巨型火獅，首度開放300名額供民眾親身體驗拉巨型火獅大遊行，一起迓火獅祈福保平安。主辦單位邀請「十鼓擊樂團」為活動開場，以及「戊己劇團」鄭子墉導演，與「藝想台灣」團隊編製的「家將大秀」。

深受大小朋友喜愛的FOCA福爾摩沙馬戲團、即將成真火舞團，也將參與演出；孔廟及蓮池潭周邊也將設置市集，融合古早味童玩及品牌商家、嚴選美食及質感小物，並安排攻炮城-金鑼響太平、文化導覽等，歡迎家長在國慶連假期間帶小孩來體驗。

今天的「火獅亮相登場SHOW」，吸引眾人目光。小朋友頻呼：好大的火獅啊！10月7日下午4點到5點半在左營孔廟主舞台，有十鼓擊樂團演出；下午6點半到晚上8點，是開幕大戲「家將大秀」，由主持人柯大堡、壯壯，融合戊己劇團、藝想台灣、振宗藝術團、未來少女團、陳孟賢等，演出獨一無二結合家將與火獅的大秀。

10月8日下午3點到4點從左營孔廟主舞台蓮池潭意象廣場前到孔廟，有眾人拉火獅，邀請梓梓、草爺及FOCA福爾摩沙馬戲團一同參與；下午4點半到6點是FOCA福爾摩沙馬戲團演出；晚上7點到8點半有即將成真火舞團。

10月7日至9日的下午3點到6點在萬年縣公園，安排「金鑼響太平-環保攻炮城」；7日到9日下午3點到6點在左營孔廟主舞台旁民俗攤位區，有家將臉譜親子體驗；7日到9日的下午3點至晚上9點，有傳統民俗市集與創意文創市集可逛。活動內容可上高雄迎火獅粉絲專頁https://www.facebook.com/FireLion.Kaohsiung查詢。

2023萬年季「高雄迎火獅」打造史上最高5.6米巨型火獅。記者徐如宜／攝影
2023萬年季「高雄迎火獅」打造史上最高5.6米巨型火獅。記者徐如宜／攝影
2023萬年季「高雄迎火獅」將於雙十國慶連假10月7日至9日，連續3天在左營蓮池潭孔廟廣場盛大舉辦。記者徐如宜／攝影
2023萬年季「高雄迎火獅」將於雙十國慶連假10月7日至9日，連續3天在左營蓮池潭孔廟廣場盛大舉辦。記者徐如宜／攝影

孔廟 舞台

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