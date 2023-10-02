屏東首屆鐵道文化祭國慶連假登場 7、8日開幕免票入園

2023屏東鐵道文化祭7日於潮州鐵道園區開幕，7、8日免票入園，有主題表演與市集，推出限量鐵道餐盒；文化處表示，活動串聯屏東鐵道沿線6個鄉鎮市，從10月7日至11月26日，超過60場鐵道文化活動，邀請民眾國慶連假走訪屏東，感受迷人鐵道風情。

文化處表示，首屆屏東鐵道文化祭以「爭氣時代，移動風景」為主軸，7、8日2天開幕活動，從下午2點至8點半於潮州鐵道園區登場，7日當晚5點半開幕儀式，邀請金曲獎台語歌王許富凱與屏東聯合管樂團攜手演出，跨界合作演唱多首與鐵道相關的歌曲，並有60家在地特色品牌的市集、融合觀眾聲音及互動丑劇的各式街頭表演。

8日則有紀錄片「南方・寂寞鐵道」戶外首度播映，導演蕭菊貞將現身分享，台灣民謠大師陳明章也會獻唱鐵道組曲，包括本片主題曲「南方・寂寞火車」和陳明章火車主題創作「蘇澳來ㄟ尾班車」及「阿嬤的五分車」。

文化處指出，開幕2天同時推出彩繪列車行駛潮州站至潮州鐵園道園區，從潮州火車站發車往返園區南方小站，每天8班次，憑專列票根可兌換活動限定印花手拿包，及活動專屬每日限量販售200個的「鐵道便當」，以莒光號火車的外盒設計，包括車城洋蔥、石斑及午仔魚等多種屏東在地鮮美食材。