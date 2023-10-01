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打破中元搶孤慣例！屏東恆春福德宮今辦豎孤棚競賽 宜蘭二結王公廟隊奪冠
屏東恆春傳承百年歷史的搶孤文化，往年皆於農曆7月15日舉辦豎孤棚競賽，今年因蘇拉颱風停辦，訓練已久的參賽選手透過各種管道期盼擇日復辦，鎮公所與恆春郡福德宮擲筊請示福德正神，打破中元搶孤慣例，改由福德宮接辦，10支隊伍今下午2點以祈福賽方式，在中秋節豎孤棚，最終由宜蘭二結王公廟隊奪冠。
此次競賽共10隊報名，競賽規則改為現場直接抽比賽柱號，每隊各派1人於孤棚上面輔助做裁判，賽事開始前，鎮長尤史經與福德宮主任委員吳澄豪依循福德正神指示，於9月28日下午準備水果、鮮花及金紙等，祭拜四城門、東門及南門萬應公、豎孤棚等處，祈求賽事平安順利。
報名參賽隊伍於現場領取車馬費5千元，第1名獎金6萬元、1面冠軍錦旗及獎盃，第2名獎金4萬元及亞軍獎盃，第3名獎金3萬及季軍獎盃，第4名獎金2萬及殿軍獎盃。
恆春鎮今萬里無雲、天氣良好，豎孤棚競賽下午2點展開，吸引百人觀看，場面熱鬧。10支勁旅於第1階段都順利爬上，取得晉級紅布條，但進入第2階段時，各隊在攻棚頂的過程皆出現些微失誤稍下滑，增添攀爬時間，宜蘭二結王公廟選手一路紮實踩著繩結，約花8分鐘完成攻頂敲鑼，奪得冠軍，是該隊伍繼2020年後再次奪冠。
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