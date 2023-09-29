中秋賞月記得防蚊！高雄登革熱+15 衛生局籲留意這些症狀

高雄市今日新增登革熱本土個案新增15例，累積確診482例。衛生局說，感染源可能為台南者共3例，分別為湖內、茄萣及前鎮各1例;社區群聚衍生9例，分別為鼓山及鹽埕各2例、小港、左營、三民、大寮及苓雅各1例;單點新增個案3例，分別為岡山、鹽埕及大寮各1例。

衛生局表示，中秋賞月及戶外烤肉時，應慎選場地，避免在草叢、竹林等疑似蚊蟲出沒的地方活動，並做好防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，或使用經政府機關核可之防蚊藥劑，減少被蚊子叮咬機會。

衛生局說，登革熱疫情持續嚴峻，請民眾切勿輕忽登革熱嚴重性，尤其是曾經確診登革熱，或糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等高危險群對象，務必加強自身防蚊措施。

民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必儘速前往高雄市556家登革熱整合式醫療合約院所就醫。

衛生局說，如出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，請立即到醫院就醫。