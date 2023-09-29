嚴防小番茄「瘋欉」 農業局借助智慧科技防監測這害蟲

高雄美濃小番茄田區今年發現銀葉粉蝨爆多，由於去年曾出現過嚴重「瘋欉」，農業局為此借助智慧科技，同步在阿蓮、美濃、杉林等產區建置監測田區影像辨識系統，確認田間粉蝨動態，以便即時防範。

美濃小番茄皮薄美味，近年在市場供不應求，9月起正值種植期間，但有農友發現，導致小番茄「瘋欉」的銀葉粉蝨又現蹤，即使噴藥，數量仍不少。由於去年小番茄染疫，導致不少農友慘賠，因此格外擔心。美濃農會接獲農友反映後，已找植物醫師到場會勘，。

高市農業局表示，小番茄「瘋欉」主要是經由銀葉粉蝨傳播番茄黃化捲葉病毒，造成葉片向上捲曲及黃化，要杜絕瘋欉，首要選用健康種苗，但因銀葉粉蝨個體細小，繁殖力強，為防範粉蝨傳播病害，這兩周已派植物醫生、高雄改良場和鳳山試驗所專家前往勘查，發現搖動植株，確實有銀葉粉蝨飛出，但整體長勢還不錯。

目前農業局已在美濃和阿蓮等產區啟動監測點收集監測數據，杉林區在番茄定植後就會開始監測，專家建議，除施藥防治，也應在田區懸掛黃色黏蟲紙，可強化防治效率及減少外圍粉蝨進入田區。目前農業局已採購黃色黏蟲紙發送至美濃及杉林區農會提供農民。也可使用有益微生物資材灌根，強壯植株。