快訊

「鄉鄉有台大」翻轉弱勢？ 數據揭露階級流動殘酷真相

美短想摸牛蛙 牠吼出「巨大貓叫聲」警告！現場3隻貓都嚇傻：牠會講我們的語言？

亞運射擊／10公尺手槍女團奪銅 「證件妹」吳佳穎挺進決賽

嚴防小番茄「瘋欉」 農業局借助智慧科技防監測這害蟲

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市農業局指出，在田區懸掛黃色黏蟲紙，可強化防治效率及減少外圍粉蝨進入田區。記者王昭月／翻攝
高市農業局指出，在田區懸掛黃色黏蟲紙，可強化防治效率及減少外圍粉蝨進入田區。記者王昭月／翻攝

高雄美濃小番茄田區今年發現銀葉粉蝨爆多，由於去年曾出現過嚴重「瘋欉」，農業局為此借助智慧科技，同步在阿蓮、美濃、杉林等產區建置監測田區影像辨識系統，確認田間粉蝨動態，以便即時防範。

美濃小番茄皮薄美味，近年在市場供不應求，9月起正值種植期間，但有農友發現，導致小番茄「瘋欉」的銀葉粉蝨又現蹤，即使噴藥，數量仍不少。由於去年小番茄染疫，導致不少農友慘賠，因此格外擔心。美濃農會接獲農友反映後，已找植物醫師到場會勘，。

高市農業局表示，小番茄「瘋欉」主要是經由銀葉粉蝨傳播番茄黃化捲葉病毒，造成葉片向上捲曲及黃化，要杜絕瘋欉，首要選用健康種苗，但因銀葉粉蝨個體細小，繁殖力強，為防範粉蝨傳播病害，這兩周已派植物醫生、高雄改良場和鳳山試驗所專家前往勘查，發現搖動植株，確實有銀葉粉蝨飛出，但整體長勢還不錯。

目前農業局已在美濃和阿蓮等產區啟動監測點收集監測數據，杉林區在番茄定植後就會開始監測，專家建議，除施藥防治，也應在田區懸掛黃色黏蟲紙，可強化防治效率及減少外圍粉蝨進入田區。目前農業局已採購黃色黏蟲紙發送至美濃及杉林區農會提供農民。也可使用有益微生物資材灌根，強壯植株。

農業局長張清榮表示，農業局已在產地辦理6場病蟲害綜合防治講習、也成立番茄農民銀葉粉蝨共同防治line群組，隨時提醒農友防治。

9月起開始種植小番茄，但美濃田區發現，會造成「瘋欉」的銀葉粉蝨又現蹤，農業局提醒防範。記者王昭月／翻攝
9月起開始種植小番茄，但美濃田區發現，會造成「瘋欉」的銀葉粉蝨又現蹤，農業局提醒防範。記者王昭月／翻攝

美濃 農民 農會

延伸閱讀

壞蛋？水煮蛋煮好呈褐色 民眾：國產蛋怎是這種品質

上簽遭林佳龍2度退回 台中前局長帶妻女「出國行銷」詐公款

中秋假期來臨 高市警在11處景點規畫交管

前農業局長涉貪喊冤「替農民謀生路」 發聲明痛批檢秀智商底線

相關新聞

嚴防小番茄「瘋欉」 農業局借助智慧科技防監測這害蟲

高雄美濃小番茄田區今年發現銀葉粉蝨爆多，由於去年曾出現過嚴重「瘋欉」，農業局為此借助智慧科技，同步在阿蓮、美濃、杉林等產...

亞果遊艇集團得標 馬公第一漁港BOT案簽約

澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區BOT案昨簽約，縣長陳光復指7年前亞果集團在第一漁港興建遊艇碼頭，現在再與縣府合作辦理休閒專...

小姊弟赴美 道別台灣寄養媽

屏東7歲與5歲小姊弟小慈和小彬，因生母未滿20歲即未婚生子無力照顧，暫送寄養家庭安置，經屏東家扶中心努力2年半，終於等到...

聯手丹麥NKT集團 高雄海底電纜工程動土

高雄海底電纜新建工程昨動土，由國內電線電纜領導品牌華新麗華與世界三大電纜廠之一的丹麥NKT集團旗下NKT HV Cabl...

野村燒肉4分店 遭爆醬汁添加防腐劑

野村燒肉高雄4家分店有多名在職及離職員工投訴，指店家成立華偉康公司，私設中央廚房供應分店食材，卻未聘用專業食品技師，調醬...

風雨無阻！高雄誠義里中秋節封街 千人烤肉排場盛大

中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里每到中秋都會舉辦中秋烤肉聯誼活動，之前因為疫情停了幾年，今晚再度舉辦，現場不但封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦