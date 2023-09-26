迎接「翡翠騎士」到訪 高市府準備台灣美食款待

有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，10月8日將在高雄港7號碼頭演出，市府安排學生入住海港房，更備妥小籠包、鹹酥雞等台灣美食款待，盼讓日本學生留下美好回憶。

受邀今年國慶演出的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，將在國慶演出之前首度訪問高雄，10月8日率先在高雄港7號碼頭演出亮相。

高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，市府為了歡迎「翡翠騎士」到來，和高雄旅宿業者合作，安排學生在表演前一晚入住海港房，能眺望高雄港，房間內也將擺放高雄在地時令水果，希望能讓學生感到賓至如歸。

在日本學生抵達首日的歡迎晚宴中，市府不僅備妥小籠包、鹹酥雞、珍珠奶茶等台灣美食；也邀在地青年攤商準備珍珠豆花、富士山造型雞蛋糕等款待。

此外，日本學生演出日一早，將安排於海景餐廳吃早餐，餐廳不只提供各式料理，也準備高雄在地早餐名店的燒餅油條、小籠包，及現煮擔仔麵，替學生補充元氣。

行政暨國際處長張硯卿表示，為了迎接「翡翠騎士」到來，不只市府跨局處合作，也邀高雄旅宿業者及在地攤商共襄盛舉，大家都拿出最大熱情表達歡迎，盼此行能讓日本學生更加認識高雄、愛上高雄，未來能再訪高雄。