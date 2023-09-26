高雄新增高速公路 國道7號 預定115年動工

國道7號高速公路新建工程計畫廉政平台昨啟動，未來高雄市區東側將新增1條南北向高速公路，提供高雄港洲際貨櫃中心聯外道路，讓自小客車能與大貨車分流，降低行車風險；路線由小港南星路往北至國10仁武，造價近1358億元，預定115年動工，119年完工。

交通部昨在高雄辦國道7號新建工程計畫廉政平台啟動儀式，交通部政次陳彥伯表示，期許國道7號工程未來不論工程發包與用地取得，都能做到防弊與化解不當外力干預；高工局長趙興華指，國道7號將於下月起展開說明會，希望順利取得約2700名地主同意。

根據規畫，國道7號將沿高雄東側山麓，經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等6個行政區，預計通車後可減少國1市區壅塞路段約24%交通量。高市交通局表示，國7最重要的功能之一，是能夠把貨櫃車與一般客車，從洲際貨櫃中心到國道做有效分流。