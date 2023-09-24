女教師柯慧娟發動連署解決空汙沉痾 獲今年模範教師

高雄文府國小教師柯慧娟2014年擔任教師會長期間，因校內師生常不明聞到臭味，發起抗空汙行動，歷時1年多奮戰爭取到鄰近廠商改善，解決學校長年遭受異味、粉塵的困擾，今年獲選為高市模範教師之一，到場頒獎的市長陳其邁教師除向獲獎教師致敬，也宣布教師節將送每名教師600元敬師禮券，解慰辛勞。

高雄市教師職業工會今天舉辦模範教師表揚大會，共23名教師獲獎，榮獲今年師鐸獎的教師也在列，其中文府國小教師柯慧娟9年前因學校常飄散不明臭味，她在校內發起陳情連署，獲家長及社區響應，經過議員發聲，追查出空汙源頭是鄰近東南水泥，斡旋1年多後廠商因此關廠，徹底解決空汙問題。

她謙虛地說，今年每位獲獎教師都非常認真，她慶幸自己能在教書之餘，對社區公益盡一分心力。教師職業工會理事長于居正感謝陳其邁努力落實工會提出的教育政策訴求，顯示對教育的重視及對老師的關懷，像另編經費讓學校外聘導護志工，校校有雙語社團即是獨步全國政策。

于居正說，教師工會首辦模範教師表揚，嘗試新的選拔流程，並非與官方「別苗頭」， 而想彰顯教師工會對教師專業的重視。市長陳其邁現場宣布，今年起教師節開始發放600元禮券，現場一片掌聲，他打趣地說，「早知道這麼受歡迎，應該早點發」。