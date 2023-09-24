南橫中斷…商圈冷清 遊客掉7成

南橫公路串聯高雄、台東兩地交通，中斷13年後去年5月復通，7月底又因杜蘇芮颱風挾帶豪雨全面中斷，高雄甲仙、寶來及台東霧鹿一帶觀光業停擺，業績平均減少5成以上，業者「很怕又回去以前路不通的年代」。公路局關山工務段表示，雪峰橋路段路基流失依進度施工，10月30日全線通車時程不會延宕。

高雄市觀光局表示，10月到2月進入溫泉旺季，將結合在地業者發展套裝遊程、在地導覽及特色活動，讓民眾到六龜寶來觀光旅遊，進而帶動甲仙在內的旗美9區觀光發展。

南橫公路起於台南，經高雄甲仙、六龜、桃源抵台東關山，2009年八八風災後受阻至去年5月1日有條件復通。

不料豪雨導致臨105線38.8公里處出現300公尺路基流失，高雄、台東兩地無法互通。

中秋節是甲仙芋餅業一年之中最重要的檔期，受道路中斷影響，遊客稀落。甲仙形象商圈理事長林瑋凌表示，除南橫不通外，另遇颱風下雨，商圈生意非常低迷，遊客減少6至7成，正與東高盟積極規畫山區旅遊環線，盼吸引遊客回流。

「等一整天，可能10名遊客都不到」網路名店「國小對麵」游姓業者無奈說，路通時客人絡繹不絕，現在幾乎看不到重機車隊結伴出遊，剩當地民眾上門消費。

六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博說，寶來遊客好不容易恢復至八八風災前的8成，這段時間又下滑3、4成，觀光產業及農產品運輸均受影響，多家旅宿業辦活動自救。

台東端南橫觀光一樣慘兮兮，霧鹿段天龍飯店張姓業者說，住宿率約剩2成，又回到南橫復通前慘況。花東縱管處提醒，旅宿業者若與小客車租賃業合作，提供在地接駁服務，提升自由行旅客便利性，可申請補助。