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屏東市重陽加碼！提升敬老卡額度500點 敬老禮金1000元

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東市重陽加碼，提升敬老卡額度至500點、敬老禮金1000元。圖／屏東市公所提供
屏東市重陽加碼，提升敬老卡額度至500點、敬老禮金1000元。圖／屏東市公所提供

屏東市已是高齡城市，年滿65歲以上有有3萬6635人，占市總人口數18.892%，為體恤長輩、推動敬老觀念，市公所於10月2日起，敬老卡及博愛卡額度由330點加值為500點，再調高重陽敬老禮金，將於9月25日起開始發放，年滿75歲至99歲的高齡者，每人可領重陽禮金1000元、百歲人瑞可領6000元。

市公所社會課表示，屏東市自10月2日起，敬老卡及博愛卡額度由330點加值為500點，里辦公室即可辦理加值，若是已申辦過敬老卡及博愛卡的長輩或身心障礙者，只要帶著卡片就近到戶籍地的各里聯合辦公室，就可以辦理改點加值，另外，行動不便的市民也可以請里幹事到府取卡協助加值。

屏東市重陽節敬老禮金於9月25日起開始發放，發放對象為年滿75歲，於112年6月30日（含當日）前尚設籍屏東市的長輩，若是已經提供個人郵局帳戶者，直接由市公所匯款至該帳戶，或是由各里幹事辦理發放，請長輩備妥身分證及印章等資料領取。

市長周佳琪表示，屏東市即將邁入「超高齡社會」，為表達更深的關懷及照顧，公所自今年起調高重陽敬老禮金，年滿75至99歲的長輩，每人可領到1000元、百歲人瑞可領6000元，預計有1萬3千多名長輩受惠。

屏東市重陽加碼，提升敬老卡額度至500點、敬老禮金1000元。圖／屏東市公所提供
屏東市重陽加碼，提升敬老卡額度至500點、敬老禮金1000元。圖／屏東市公所提供

長輩 屏東 重陽敬老禮金

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