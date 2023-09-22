潮州郡守官舍文資排審遇祝融 地方：盼中央加速撥款勿放任破敗

屏東潮州郡守官舍是目前僅有的日治時期高雄州郡守官舍，退休軍官遷出後荒廢逾10年，2020年被縣府登錄為歷史建物展開修復，未料19日因鋼棚架焊接不慎失火，幸燒毀程度輕微，無損其文資價值；鎮公所主秘王建元表示，建物主結構完好，但修復計畫最快至少也要2年，盼中央加速審理撥款，不要放任它持續破敗，也避免建物再遇意外。

潮州郡守官舍於1939年被紀錄在日治時期潮州街市街圖上，鄰近潮州公會堂、潮州庄役場、潮州辦物署等建物，位處相當重要的行政場域。該官舍屬於高等官第3種官舍，整體格局完整，具有「陽台殖民地樣式」的日式傳統官舍特色，是國內當前日治時期高雄州僅存的郡守官舍。

舍址位於中山路旁、華興段12地號，土地面積約1141.37平方公尺，所有權人為屏東縣政府，建物面積為105.79平方公尺，9月初由國防部移撥給潮州鎮公所，由公所負責修復，初估修復工期約2年，修復及再利用總工程費約為5500萬元。

鎮公所主秘王建元表示，官舍待老兵退休後，維持廢墟狀態超過10年，期間再經過颱風、豪雨、蟲蛀等，建物破敗不堪，後委託高雄大學調查官舍，編寫歷史建築修復及再利用勞務採購案，向文資局申請經費，待修復後可串連潮州火車站、日式文化園區、戲曲故事館等成面狀觀光帶，再加上中山路與台1線連結貫通後，更能提升鎮內觀光量能。

他指出，官舍周邊還有3顆鎮公所列管的百年樟樹、1顆茄苳樹，未來會將毀壞的部分以探究歷史原貌方式將其恢復，而現狀堪用的部分則會拆除並編號保存留下來沿用，未來會整合老樹、歷史建築等設施，朝公園規畫再利用。

「不想放棄它，既然已經匡列為歷史建物保存區，就不要放任它自然死亡」，他說，這周因施工不慎起火，燒毀的部分屬於重置範圍，受損部分占整體建物約1成，會向廠商求償，另一旁緊鄰的華興段7地號尚未公告為歷史建物範圍，會向縣府文資所爭取補登，同時希望文資局加速文資審議，盡快完備細部設計及因應計畫，核撥工程費用，讓地方特色歷史建物得以保留，厚實屏東文化資產能量。