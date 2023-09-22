南華夜市爆食物中毒 議員酸：邁邁市長又是你推薦的嗎

高雄一對情侶本月11日到高雄南華夜市店家點生魚片、滑蛋蝦仁飯後上吐下瀉、解血便，經診斷感染沙門桿菌，PO文抱怨，猶如今年7月間冰品中毒案「翻版」，議員白喬茵一查這家店市長陳其邁也曾推薦過，驚呼「邁邁市長，又是你推薦的嗎？能不能不要這麼雷啊」！

這對情侶檔PO文指出，用餐的某中日複合氏料理位在高雄南華夜市商圈，當天食用的菜餚包括生魚片、滑蛋蝦仁飯等，但生魚片上疑有黑點，滑蛋有異味，事後兩人上吐下瀉，最慘一天30次，還拉血便，衛生局事後在蒸蛋、滑蛋及他們的檢體驗出沙門氏桿菌，證實同一病源，已罰店家6萬元、勒令停業3天，並移送地檢署偵辦。

今年7月時高雄六合路一家老字號冰品爆發食材疑有沙門桿氏菌，造成44人就醫風波，市議員白喬茵查出冰品店曾參加「大港閱冰」活動獲市府推薦，這次南華夜市傳食物中毒事件，白喬茵查察店家，意外發現也是高市府在「高雄巷口味」推薦的店家！

白喬茵深夜在臉書PO文，「邁邁市長，又是你推薦的嗎？能不能不要這麼雷啊」！ 她表示，有眼尖朋友發現，南華夜市這家店去年12月曾獲得市府「高雄巷口味」推薦，還登上陳其邁市長的臉書。

她說，其實市府推薦好吃的店家促進消費是件很正向的事情，但上次冰品集體中毒風波才剛過不久，現在又爆出夜市的滑蛋蝦仁吃出問題，連續兩次讓消費者食物中毒的店家都是由陳其邁親自推薦，實在讓人失去信心。

白喬茵指，可能大家會覺得滑蛋蝦仁飯又不是陳其邁做的，干他什麼事，但市政府用人民的錢拍影片推薦，難道不用留意店家衛生、推薦後不用為食安負責嗎？還是只要夠老牌、夠有名、夠好吃就全部推薦，但吃出問題你自己想辦法，怪就怪你腸胃不夠強。

「真的一暖天下無難事，吃出問題你家的事？」她表示，衛生局定期稽查、維護用餐環境、檢查食品保存設備，是具備公信力的市政府須對觀光客和消費者做的基本尊重和保障？但哪項做到。

網友紛回應，「過期蛋啦」、「連市府推的店家頻出包，誰相信軟男說蛋要逐顆檢查」、「巴西蛋，要不要公布一下高雄所有雞蛋來源」，「長到底是推薦，還是推坑呀」。