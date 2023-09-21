屏東大學主動讓路77坪解決人樹衝突 慶百年雨豆樹重生
屏東大學民生校區北側門殺蛇溪畔的百歲雨豆樹，在屏大拆除圍牆、讓出77坪土地，由縣府編列經費施工，將原本2.8公尺寬的防汛道路拓寬成5公尺，改善民眾通行，讓人車衝突致傷痕累累老樹，在口袋公園內重獲生長空間，屏東大學今與社區舉辦慶雨豆樹重生儀式，展現共好。
屏東大學校長陳永森說，讓路給老樹，不是割地是環境教育延伸，感謝各界善因緣促成，屏大將認養老樹與公園，這是學校與政府機關及社區共好的示範點，擁有生態多樣性的屏大友善校園，歡迎市民休閒運動。
位在屏東市殺蛇溪畔近百歲雨豆樹，早年是屏東農校校園，後來才規畫闢建防汛道路，雨豆樹緊鄰殺蛇溪，隨著樹木成長，路幅僅剩2.8公尺，造成來往車輛險象環生，樹幹常被車輛擦撞，樹身傷痕累累。
今年3月屏東大學與縣府協力組成雨豆樹護樹聯盟，屏東大學拆除60公尺長圍牆，內縮最多達7公尺，無償提供約77坪校地，由縣府編列400萬元工程經費，官學合力拓寬路幅，讓人樹衝突不再，並在老樹周圍建構口袋型生態園區，成為人與大自然良性互動的最佳典範。
屏東大學今舉辦雨豆樹重生儀式，學校、縣府與社區居民，齊聚一堂慶祝雨豆樹重生。陳永森說，共好不只是從人的角度來看，是把樹當做環境、生活的一部分，盼雨豆樹成為地標樹，標示人與自然和諧共處，印證屏東市是個宜居的地方，感謝雨豆樹爺爺守護屏大與社區。
縣府秘書長邱黃肇崇說，民國66年就來當雨豆樹爺爺鄰居，每天路過雨豆樹下，並使用手機拍下老樹晨昏的萬種風情，張張美拍常令人驚豔；縣議員李世斌是民國51年出生，就和雨豆樹爺爺認識。
雨豆樹下設解說牌，是由屏東大學中文系教授林秀蓉撰寫。屏東科技大學名譽教授梁文進、森林系教授兼系主任陳建璋今透過先進應力波、鑽孔阻抗非破壞檢測儀，為老樹健康檢查，顯示百歲雨豆樹生長狀況不錯。
屏大社會發展學系主任邱毓斌在臉書寫道「這次真心覺得，我屏大、我驕傲」，屏大能讓出校地，讓百歲雨豆樹從此自由呼吸，不再被狹窄道車道折磨到傷痕累累，真是令人非常開心。能看到自家腳跟需求，才可能是一所貢獻社會的大學，屏大跟屏東縣政府這次的合作，很了不起。
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