百年歷史建築潮州郡守官舍遭祝融 受損輕微依原訂計畫修復

潮州郡守官舍位處潮州鎮中山路旁，日治時期建造已有百年歷史，去年獲登錄為屏東縣歷史建築，現進行保護棚架工程，施工單位今下午焊接時疑似不慎掉落火星至廢棄木材堆導致悶燒，官舍牆面、柱子等建物遭祝融；鎮公所表示，火勢10分鐘內撲滅，官舍損害比例約1成，得依照原訂計畫修復，詳細起火原因待調查。

潮州鎮公所表示，棚架施工單位今上午8點入場施作，疑似工人於焊接過程不慎掉落高溫鐵屑到廢棄木材堆內造成悶燒，附近民眾下午2點看見官舍冒出煙，鄰近的公所人員也聞到焚燒味，趕緊通報求助，消防局出動人車搶救，火勢不到10分鐘撲滅。

鎮公所表示，官舍為純木造結構，還好民眾即時發現建物起火，受損處為編竹夾泥牆及柱子，占建物總比例約1成，會依照恢復歷史條件方式持續修復。