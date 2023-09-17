高屏澎東千人淨灘 清出近3噸垃圾

響應國際淨灘日，林業保育署、墾管處等9團體與居民合作，分頭在高雄、屏東、台東及澎湖等地淨灘，清出身分證、木人樁、針孔等垃圾多達2874公斤。另已故空拍大師齊柏林「看見台灣」紀錄片上映10年啟動巡迴展，齊柏林之子齊廷洹指拍片讓國人免費看，是他父親的遺願，透過鏡頭的大地傷痕，盼激起大家守護土地的信念。

9月第三周的星期六是國際淨灘日，上千人昨在屏東車城海口及枋山、滿州風吹沙、高雄打狗山、澎湖龍門裡正角等地淨灘。眾人在保安林下及沙灘上撿拾垃圾，種類五花八門，骨頭、輪胎、汽車防撞桿、沙拉油桶等無奇不有。

林業署屏東分署表示，海漂廢棄物嚴重影響環境生態，除民眾隨意丟棄的垃圾外，受到颱風環流及海洋潮流影響，堆積保麗龍、廢棄漁具、塑膠瓶罐、浮球等海洋廢棄物。2020年至今，向海致敬計畫共清理海岸保安林內的廢棄物約1386公噸，數量十分驚人。

「看見台灣10周年攝影巡迴展」高雄場昨起在駁二藝術特區B3、B4倉庫登場。市長陳其邁說，當年「看見台灣」在高雄巨蛋首映，市府買下公播版，提供學生教學使用，10年前看到美麗的哀愁，10年後看到信念與夢想的實踐。

看見・齊柏林基金會董事長歐晉德憶及，當年齊導看到河川早、午、晚各一顏色，農田用上游填埋垃圾的汙水灌溉種稻，激起各界守護台灣的精神，儘管齊導不幸離世，盼他愛護台灣的精神得以延續，帶來台灣改變的力量。擔任基金會董事的齊廷洹說，父親遺下60萬張影像，讓大家透過影像找到自己家中的樣子，盼影像數位化，供大家上網探詢。

攝影展擷取精華展出，以山、河、海、城市、人為策展軸線，規畫3大展區。入口搭配悠揚琴音播放10周年精華影片，帶大家跟著齊導空拍視角，飛「閱」台灣，高雄展至10月3日，11點、14點、16點提供定時導覽。